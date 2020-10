Das „Monster“ musste erst bezwungen werden

Das „Monster“ läuft aus in zwei mannshohen Ventilatoren nahe eines unscheinbaren Wirtschaftshofes neben dem BER-Hauptterminal. Dahinter verlaufen zwei Hohlräume in Innere des Gebäudes, höher als U-Bahntunnel und ebenso breit. Die Entrauchungsanlage, die die Sanierer der BER-Baustelle mit dem Namen aus dem Reich der Fabeln bezeichneten, war eines der großen Hindernisse auf dem Weg zur Eröffnung des Flughafens.

Im Ernstfall, also bei einem Brand, sollte durch diese gewaltigen Stollen der gesamte Rauch aus dem Terminal 1 gesaugt werden. Es war eine kühne Konzeption, die sich die BER-Erbauer erdacht hatten. Um das harmonische Außenbild der Architektur nicht zu stören, sollte der Rauch nicht den Gesetzen der Physik folgend über Schornsteine nach oben, sondern unter Einsatz zahlreicher Ventilatoren, Lüftungsklappen und Steuerungstechnik nach unten durch den Keller gezogen werden.

Die Behörden hatten die Vorgaben nach dem tödlichen Flughafenbrand in Düsseldorf 1996 verschärft. Am Brandort muss seitdem mindestens 15 Minuten lang eine rauchfreie Sicht von 2,50 Metern gesichert ist, damit Menschen bei einem Feuer das Gebäude noch sicher verlassen können. In Düsseldorf waren 17 Menschen an giftigem Rauch gestorben.

Das „Monster“: 120 kleinere Entrauchungsanlagen

Insgesamt gehörten zum „Monster“ , offiziell „übergeordnete sicherheitsgerichtete speicherprogrammierbare Anlage“ (ÜSSPS) genannt, 120 verschiedene kleinere Entrauchungsanlagen. Als Problem erkannten die Sanierer später, dass etwa kleine Räume in dem innerhalb des Terminals gebauten Büro-Riegels ebenso am Ende durch die Großventilatoren entraucht werden sollten wie die riesige Haupthalle. In Tests klappte das nicht, es kam zu potenziell tödlichen Verwirbelungen. Außerdem öffneten die Computer nicht die richtigen Türen oder die richtigen Klappen in den Fenstern. Auch deswegen war vor der geplatzten Eröffnung 2012 vorgesehen, Hunderte menschlicher Hilfskräfte als „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ an den Sicherheitstüren zu platzieren.

Ob die Anlage deshalb nicht funktionierte, weil ihr ursprünglicher Konstrukteur entgegen der Job-Beschreibung gar kein Ingenieur, sondern nur technischer Zeichner war, gehört zu den vielen Rätseln, die das BER-Debakel immer noch bereit hält. Jedenfalls wurde der Weg zu einem Start des neuen Flughafens erst geebnet, als neue Planer einen Strategiewechsel vornahmen.

„Das Ganze ist kein Zauber Manitus“

Erst 2014 hatte man eine Idee, wie das Problem zu lösen sein könnte. „Wir haben jetzt ein Verständnis für die Anlage und wir haben die Planer an Bord“, umriss der später wegen Korruption gefeuerte Technikleiter Jochen Großmann 2014 die Erkenntnisse. „Es ist beherrschbar, das Ganze ist kein Zauber Manitus“, versicherte er. Auf seinen Rat hin wurde die Anlage in kleinere, beherrschbare Einheiten zerlegt. „Die zen­trale Anlage in der Empfangshalle war von Anfang an eine Fehlplanung“, sagte Großmann seinerzeit. „Sie hätte so nie funktionieren können.“

Um die Komplexität der Entrauchung des Hauptterminals zu verringern, wurde die Entrauchung der oberen Geschosse von der Entrauchung des restlichen Gebäudes abgekoppelt. Was einfach klang, erwies sich in der Praxis als einigermaßen kompliziert. Bis April 2015 dauerte es, bis die geänderten Planungsunterlagen fertig waren. Wirklich durch waren die Flughafen-Bauer erst vier Jahre später. Im April 2019 meldete die Flughafengesellschaft, die Entrauchungsanlage sei nun endlich vom TÜV final abgenommen worden. Das Monster war bezwungen. Im Vergleich dazu war es nur noch nervige Fleißarbeit, die vielen weiteren Mängel zu beheben.