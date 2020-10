Baustelle mit erhöhtem Chef-Verschleiß

Dass Rainer Schwarz Schuld wäre am Berliner Flughafen-Debakel, kann man so nicht sagen. Zwar leitete der Manager in den entscheidenden Jahren die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. In seine Amtszeit 2006 bis 2013 fällt fast die gesamte Bauphase, die im Mai 2012 zur hochnotpeinlichen Absage der Eröffnungsfeier vier Wochen vor dem Termin führte.

Rainer Schwarz war von 2006 bis 2013 Chef am BER - in seine Amtszeit diel die Absage der Eröffnung.

Foto: Günter Wicker/Flughafen Berlin Brandenburg

Schwarz wurde in der Folge gefeuert. Aber er klagte danach auf seine ausstehenden Bezüge. Weil sein Vertrag erst 2010 bis 2016 verlängert worden war, ging es um 1,2 Millionen Euro. Und Schwarz gewann. Er habe „keine schwerwiegenden Fehler begangen“, befand das Berliner Landgericht 2014, einen hinreichenden Grund für die Kündigung habe es nicht gegeben. Stattdessen trage auch der Aufsichtsrat eine Mitschuld daran, dass der BER nicht wie geplant fertig gestellt werden konnte.

In der Reihe der Flughafenchefs, die an der Baustelle scheiterten, kann man Schwarz als den Ahnungslosen bezeichnen. Noch zwei Wochen vor der Absage beteuerte der promovierte Betriebswirt in Interviews, es werde alles glatt laufen, die Baustelle sei unter Kontrolle, Probleme mit dem Brandschutz würden mithilfe einer „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ gelöst. Weil die Türen nicht automatisch öffnen oder schlossen, sollten Hunderte Hilfskräfte die Zu- und Ausgänge per Hand bedienen. Tatsächlich kannte sich Schwarz zwar aus mit dem Betrieb von Flughäfen. Von Milliarden Euro teuren Neubauprojekten und ihren Notwendigkeiten hatte der gebürtige Essener aber keinen Plan.

Dafür war in der Geschäftsführung Technikchef Manfred Koertgen zuständig. Aber auch der hatte offensichtlich keinen Überblick. Noch Jahre später beteuerte er vor dem Berliner BER-Untersuchungsausschuss, die jahrelange Verzögerung der Fertigstellung sei „nicht vorstellbar“ gewesen. Dass die wiederholten Änderungen der Pläne Folgen für das Gesamtprojekt haben würden, hatte er nicht gesehen. Er habe ein „Änderungsmanagement“ eingeführt. Es sei nicht erkennbar gewesen, „dass da irgendetwas gefährdet wäre“, so der Manager. Bis heute ist umstritten, wie detailliert sich der Technikchef wirklich mit der Baustelle befasste und ob er nicht die wesentlichen Bauherren-Fragen den Architekten, Planern und Beratern überließ. Theoretisch war Koertgen immerhin ein Ass. Während der heißen Bauphase am BER fand er die Zeit, eine Doktorarbeit zu verfassen. Er promovierte an der Universität Kassel über die Optimierung komplexer Baumaßnahmen. Die mündliche Prüfung bestand er im Mai 2010, kurz bevor der ursprünglich angepeilte Eröffnungstermin Oktober 2011 verschoben wurde.

Nach dem Desaster der Absage herrschte einige Monate komplette Verwirrung in und um die Flughafengesellschaft.

Horst Amann listete zigtausende einzelne Mängel auf

Horst Amann kam im Sommer 2012 und ging nach weniger Monaten wieder.

Foto: Günter Wicker / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Ein neuer Technikchef wurde noch vor der Entlassung Schwarz’ engagiert. Im Sommer 2012 kam Horst Amann vom Frankfurter Flughafen an den BER. Der Ingenieur hatte Erfahrung mit Flughafenbau und der Anlage von Rollfeldern. Schon nach wenigen Wochen im Amt machte er klar, dass auch der angestrebte neue Eröffnungstermin im Oktober 2013 nur Wunschdenken der Politik entsprungen war und nicht zu halten sein würde. Amann begab sich auf die Suche nach Mängeln auf der Baustelle. In der Reihe der Flughafenchefs darf er als der Sammler gelten. Denn in den wenigen Monaten seines Schaffens fand er einen im Nachhinein betrachtet wohl richtigen Ansatz, zunächst mal alles aufzulisten, was schief gelaufen war und vor einer Eröffnung dringender Korrekturen und Reparaturen bedurfte. Zigtausende einzelne Mängel listete er auf und erkannte auch, dass die gesamte Struktur des Projekts untauglich war. Firmen, Planer und Gutachter seien nur kurzfristig auf Basis von Dienstverträgen gebunden worden, es bestehe keine Haftung für Leistungen oder Termine. Zudem sei die Entrauchungsanlage anders gebaut worden als in der Baugenehmigung vorgesehen, stellte Amann fest.

Hartmut Mehdorn spielte die Rolle des ungeduldigen Dränglers

Hartmut Mehdorn blieb von 2012 bis 2015

Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd Settnik / picture alliance / dpa

Aber der Aufsichtsrat, den mittlerweile nicht mehr der Berliner Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) führte, sondern Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), traute Amann den Posten als Flughafenchef nicht zu. Stattdessen heuerte Platzeck mit Hartmut Mehdorn ein Schwergewicht der deutschen Verkehrswirtschaft an. Dass der frühere Chef der Deutschen Bahn und der Air Berlin mit verfahrenen Bauvorhaben wie dem BER keine Erfahrung hatte, wurde durch den großen Namen wettgemacht. Mehdorn spielt in der Reihe der Flughafenchefs die Rolle des ungeduldigen Dränglers. Der akribische Amann mit seinen langen Mängellisten trieb den Macher Mehdorn schon bald nach seinem Amtsantritt im März 2013 in den Wahnsinn. Bald war klar, dass beide Männer nicht miteinander klarkommen würden. Amann wurde in subordinierte Tätigkeiten abgeschoben und nahm bald seinen Hut.

Mehdorn, der als Air-Berlin-Chef den Flughafen auf Schadensersatz verklagt hatte, versuchte mit mehreren „Sprint-Programmen“ Tempo auf die Baustelle und in die Behebung der komplizierten Mängel zu bringen. Dass solche Basta-Politik vielleicht in hierarchisch aufgebauten Unternehmen, aber kaum in einem komplexen Gewebe zahlreicher Beteiligter funktionieren, musste Mehdorn erfahren. Immerhin sprach auch er offen an, dass die Flughafengesellschaft eigentlich nicht für die Rolle als Bauherrin eines Milliardenprojekts aufgestellt sei. Mehdorns Wirken am BER bleibt vor allem wegen seiner Pläne in Erinnerung, den Airport noch vor der abschließenden Lösung der Brandschutzprobleme mit einer Teileröffnung zu beleben. Letztlich scheiterte die Teilinbetriebnahme an technischen Problemen und mangelnder Unterstützung durch den Aufsichtsrat, der die hohen Kosten von dann drei Flughäfen am BER, in Tegel und in Schönefeld-Alt fürchtete.

Das Verdienst Mehdorns besteht aus heutiger Sicht darin, dass er den Bruch mit den BER-Architekten und Generalplanern von Gerkan, Marg und Partner wieder kittete. GMP war nach der geplatzten Eröffnung 2012 vom Aufsichtsrat vom Hof gejagt worden. Dem früheren Bahn-Chef wurde aber klar, dass damit trotz aller Versäumnisse auch viel wertvolles Know-how verloren gegangen war. So holte er frühere gmp-Leute zurück. Auch engagierte er den Dresdener Ingenieur Jochen Großmann als Technikchef. Dieser Fachmann kam auf die hilfreiche Idee, die als unbeherrschbares „Monster“ bezeichnete Entrauchungsanlage des Terminalgebäudes komplett umzubauen und in kleinere Teile zu zerlegen. Allerdings wurde Großmann schon nach wenigen Monaten wegen Korruption gefeuert. Er hatte 2014 von mehreren Firmen Bestechungsgelder als Gegenleistung für Aufträge am BER kassiert.

Ohne den korrupten, aber offenbar kompetenten Großmann blieben auf der Baustelle durchschlagende Fortschritte aus. Schon nach anderthalb Jahren bot Mehdorn nach Differenzen mit dem Aufsichtsrat, der ihn nicht über den Eröffnungstermin hinaus behalten wollte, seinen Rücktritt an. Ende März 2015 verabschiedete sich der Manager in den Ruhestand. An einen Start des BER war nicht zu denken, die wesentlichen Probleme auf der Baustelle mit der Gebäudetechnik und dem Brandschutz waren nicht bewältigt. Zuvor hatte Mehdorn noch den Sommer 2017 als möglichen Eröffnungstermin genannt.

Mühlenfeld spielte die Rolle des Kommunikationsversagers

Karsten Mühlenfeld, Flughafenchef von 2015 bis 2017

Foto: Bernd Settnik / picture alliance / ZB

Als Nachfolger für den berühmten Mehdorn holte Platzeck einen Mann aus seinem Brandenburger Dunstkreis. 2015 avancierte Karsten Mühlenfeld zum Flughafenchef. Er war lange Manager im Turbinen-Werk von Rolls Royce im märkischen Dahlewitz und hatte gerade einen neuen Job bei Bombardier angetreten, als ihn der Ruf erreichte. Mühlenfeld spielt in der Reihe der Flughafenchefs die Rolle des Kommunikationsversagers. Er machte zwar einiges richtig, scheiterte aber an seiner mangelhaften Informationspolitik.

Nach seinem Amtsantritt verkündete Mühlenfeld, 2017 sei ein realistisches Datum für die BER-Eröffnung. Der Industriemanager führte die unter Mehdorn eingeschlagene Strategie fort, die besonders problematische Entrauchungsanlage für den Terminal 1 komplett umbauen zu lassen.

Während die Baustelle unter Mühlenfelds Regie tatsächlich in ruhigeres Fahrwasser kam, schaffte es der gebürtige Berliner, es sich mit fast dem kompletten Aufsichtsrat zu verscherzen. Die Vertreter des Bundes waren sauer, weil er ohne wirkliche Absprachen den Mietvertrag für das Terminal A am Flughafen Schönefeld kündigte, wo der Bund aber vorübergehend seine Staatsgäste empfangen wollte. Verkehrsminister Alexander Dobrindt bezichtigte den Flughafenchef in diesem Zusammenhang sogar öffentlich der Lüge.

Mit Berlins Regierendem Bürgermeister und Aufsichtsratschef Michael Müller verdarb es sich Mühlenfeld, weil er kurz vor dem Jahreswechsel 2016 den bis dahin angepeilten Starttermin 2017 aufgab, ohne den Regierenden Bürgermeister zu informieren. Müller verlangte eine klare Aussage, wann es losgehen könnte. Aber gravierende Probleme mit der Verkabelung und der elektronischen Ansteuerung von Türen waren weit von einer Lösung entfernt. Zum Bruch kam es, als Mühlenfeld ohne Rücksprache den kurz davor von Siemens angeheuerten Technikchef Jörg Marks entließ, den viele im Aufsichtsrat als Heilsbringer sahen. Mühlenfeld hingegen warf ihm vor, alle internen Termine gerissen zu haben. Ende Februar 2017 löste Mühlenfeld seinen Vertrag auf, das Vertrauensverhältnis war zerrüttet. Im Nachhinein beklagte sich Mühlenfeld, dass er fast nie mit Müller über die Lage auf der Baustelle habe sprechen können.

Engelbert Lütke Daldrup wird zum Vollender des BER

Engelbert Lütke Daldrup schaffte, was keiner vor ihm schaffte: die Fertigstellung des BER.

Foto: Michael Kappeler / dpa

In der Not und nach einigem Streit vor allem mit den Brandenburgern schickte Müller dann seinen engen Vertrauten Engelbert Lütke Daldrup ins operative Baugeschäft. Der Staatssekretär hatte bisher schon mit Müller im Aufsichtsrat gesessen und kannte das Projekt gut. Mit dem promovierten Stadtplaner und früherem Baudezernenten von Leipzig kam erstmals ein Bau-Fachmann in die Chefetage der FBB, der Erfahrungen hatte mit Planungsprozessen und den unterschiedlichen Interessen der an einer solchen Baustelle beteiligten Akteure.

Lütke Daldrup ließ sich zunächst Zeit, analysierte die Lage, verbat sich jegliche politische Terminsetzung und legte schließlich die Eröffnung auf den Herbst 2020 fest. Statt über die Probleme auf der Baustelle wurde unter Lütke Daldrup mehr über die von ihm entworfenen Ausbaupläne des BER diskutiert. Der Aufsichtsrat wurde entpolitisiert, indem sich Müller und andere Spitzenpolitiker zurückzogen und Beamten oder Fachleuten Platz machten. Beharrlich drängte Lütke Daldrup die Baufirmen dazu, ihre Arbeit ordentlich zu machen, auch mit der Bauaufsicht kittete er das belastete Verhältnis. Dank ausreichender Zeitpuffer gelang es in der politischen Kommunikation bewanderten Sozialdemokraten, den Eröffnungstermin zu halten. So darf Lütke Daldrup als der Vollender des BER gelten.