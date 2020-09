BER-Terminal 2 ist fertig, wird aber erst 2021 eröffnet

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im künftigen Gastronomiebereich des Terminal 2 am BER.

Wegen Corona wird die Halle vorerst nicht gebraucht. Die in Finanznot geratene Flughafengesellschaft will 500.000 Euro im Monat sparen

Berlin. Nein, eine Visitenkarte für Berlin wird Terminal 2 des neuen Hauptstadtflughafens BER nicht. Die eilig aus dem Boden gestampfte Abfertigungshalle in Industriebauweise soll das auch gar nicht sein, betont Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Sie soll Passagieren von Billigfliegern wie Eurowings und Wizzair einen „kurzen und möglichst angenehmen“ Weg zum Flugzeug ermöglichen. Fertig ist Terminal 2 weitgehend. Doch Passagiere werden das Gebäude so schnell nicht zu sehen bekommen. Die Betriebsaufnahme werde wohl erst zum Sommerflugplan 2021 im kommenden Frühjahr sein, sagte Lütke Daldrup bei einem Ortstermin am Freitag.