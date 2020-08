Fast alle Geschäfte um den Marktplatz sind so gut wie fertig. Die letzten Bauarbeiten sind in vollem Gange.

111 Shops und Restaurants sollen im Terminal T1 am BER Ende Oktober eröffnen. Die Arbeiten sind fast fertig.

Shops und Gastronomie Wurst aus Eberswalde und Whisky aus dem Spreewald am BER

Berlin. Harald Grunert atmet erleichtert auf. Wenn alles nach Plan läuft, kann er am 31. Oktober, am Tag der Flughafeneröffnung des BER, nach reichlich Verzögerung den neuen Standort der Kultkneipe Ständige Vertretung aufmachen. „Alles ist fertig und abnahmebereit“, sagte der Gründer am Freitag auf einem Rundgang mit Pressevertretern durch das Terminal T1 auf dem Flughafengelände des BER.