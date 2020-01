Flughafen BER sucht Komparsen - Hier alles über den Probebetrieb erfahren

Ein Komparsen-Catering ist während der Pressekonferenz zum Probebetrieb am BER aufgebaut. Im Sommer startet der Probebetrieb am BER mit 20 000 Freiwilligen.

Mit den Komparsen sollen am Flughafen BER die betrieblichen Abläufe simuliert werden. So kann man sich für den Probebetrieb anmelden.

Berlin. Interessierte können sich ab sofort für die Teilnahme am Probebetrieb des neuen Hauptstadt-Flughafens BER anmelden. Insgesamt suchen die Betreiber rund 20.000 Komparsen für Probetage zwischen dem 23. Juni und dem 15. Oktober.

Für eine Übung am unter dem Flughafen gelegenen Bahnhof werden zudem für den 29. April etwa 900 Freiwillige gesucht. Insgesamt sind rund 30 Probe-Betriebstage angesetzt. "Das Interesse ist groß", sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Montag auf den Flughafengelände. "Schon jetzt haben mehrere Tausend Menschen die Seite aufgerufen."

Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, gibt bei der Pressekonferenz zum Probebetrieb einen Koffer an einem easyJet Schalter auf.

Foto: dpa

Flughafen BER: Komparsen sollen Abläufe simulieren

Mit den Komparsen sollen die betrieblichen Abläufe am Flughafen simuliert werden. Die Teilnehmer testen den Check-in-Prozess, die Sicherheitsschleusen sowie das Einsteigen am Gate.

Auch die Ankunftsprozesse werden getestet sowie Evakuierungen von Terminals und andere Ausnahmesituationen. Der Flughafen soll am 31. Oktober mit rund neun Jahren Verspätung öffnen.

Wann wird am Flughafen BER getestet?

Getestet wird am Flughafen BER an 30 Tagen. Alle freien Termine können bei der Komparsen-Anmeldung eingesehen werden.

Wer wird für den Probebetrieb am BER gesucht?

Die Komparsen müssen mindestens 18 Jahre alt sein und gut deutsch verstehen und sprechen. Außerdem müssen die Komparsen damit rechnen, längere Laufstrecken zurückzulegen. Sie müssen zudem im Evakuierungsfall schnell und selbstständig das Gebäude verlassen können - auch über Treppenhäuser. Vorerfahrungen als Passagier sind nicht notwendig.

Wie sieht eine Test-Tag am Flughafen BER aus?

Angereist muss vor 9.30 Uhr, entweder per Auto zum Parkhaus P7 oder mit dem Bus vom Flughafen Schönefeld zur Ebene 0. Der Bahnhof unter dem Terminal ist noch nicht in Betrieb. Um 9.30 Uhr erfolgt die Registrierung. Alle Komparsen erhalten dabei ihre individuellen Aufgaben und notwendigen Materialien für den Tag. Außerdem gibt es ein Lunchpaket. Ab 10.30 Uhr bereiten sich die Komparsen auf den Test vor und werden detailliert eingewiesen.

Im Standardfall startet ab 11.30 Uhr der Probebetrieb mit einem Abflug. Dabei müssen die Komparsen beispielsweise am Check-In-Counter einchecken oder ihr Gepäck aufgeben. Dann wird die Sicherheits- und bei Bedarf die Passkontrolle durchlaufen. Der Abflug endet mit dem Boarding: Die Komparsen steigen statt in den Flieger in einen Bus. Gegen 13 Uhr erfolgt die Ankunft, die Komparsen spielen dann also Passagiere, die gerade am BER angekommen sind. Sie müssen dann an den Gepäckausgabebändern ihre Koffer entgegennehmen und eventuell zur Passkontrolle. Ab 13.30 Uhr erfolgen dann weitere Tests mit neuen Abflugs- und Ankunftskombinationen. Um 15.30 Uhr geht der Probebetriebstag zu Ende.

Hier kann man sich als Komparse für den Probebetrieb bewerben: www.ber-testen.de