Flughafen BER: Richtfest für Billigflieger-Terminal

Berlin.. Am pannengeplagten Flughafen BER in Schönefeld können Termine auch gehalten werden. Am Terminal T2 wird am Dienstag das Richtfest gefeiert. Planmäßig, wie die Flughafengesellschaft FBB betont.

Mit dem Zusatzterminal will die FBB drohende Engpässe bei der Passagierabfertigung am neuen Hauptstadtairport verhindern. Denn über die vielen Jahre seiner Nicht-Fertigstellung – ursprünglicher Eröffnungstermin war Oktober 2011 – ist der BER zu klein für den tatsächlichen Bedarf geworden.

Das Terminal soll Platz für die Abfertigung von weiteren sechs Millionen Fluggästen im Jahr schaffen. Die Gesamtkapazität des BER wächst nach FBB-Angaben damit auf 40 Millionen Passagiere im Jahr. Eine solche Erweiterung schon vor der Eröffnung ist dringend nötig, denn bereits am Vorjahr sind an den beiden bestehenden Berliner Flughäfen in Tegel und Schönefeld 34,7 Millionen Fluggäste gestartet und gelandet. Trotz aller „Flugscham“-Debatten steigen die Passagierzahlen in der Region weiter überdurchschnittlich an.

Am Terminal T2 werden künftig Fluggäste der Billigflieger abgefertigt

Das Terminal T2 ist ein Zweckbau vor dem nördlichen Seitenflügel des Hauptterminals, das seit Kurzem als T1 bezeichnet wird. Es wird über eigene Sicherheitslinien und Gepäckbänder verfügen und kann daher separat vom Hauptterminal betrieben werden. Genutzt werden soll es vor allem für die Abfertigung der Fluggäste von Billigairlines, die zu Fuß zu ihren Maschinen gehen.

Ob das T2 wie von der Flughafengesellschaft angekündigt bis Herbst 2020 fertiggestellt sein wird, ist ebenso offen, wie die BER-Eröffnung selbst. Wie berichtet haben am Montag im Hauptterminal wichtige zweimonatige Praxistests vor allem der Brandschutzsysteme begonnen. Nur wenn sie erfolgreich verlaufen, kann die Inbetriebnahme im Oktober nächsten Jahres erfolgen.