Bei der Notlandung eines Kleinflugzeugs in einem Waldstück bei Schönhagen (Landkreis Teltow-Fläming) südwestlich von Berlin sind zwei Männer leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Brandenburg mitteilte, fiel bei einem Schulungsflug am Montagnachmittag der Motor der Maschine aus.

Auch interessant Großer Schrecken in Lankwitz: Schuss durch Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus

Der 60 Jahre alte Fluglehrer übernahm daraufhin die Kontrolle und brachte das Flugzeug sicher zu Boden. Er und der 57 Jahre alte Flugschüler kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Zuvor hatte die „BZ“ berichtet.

Technischer Defekt führte zum Absturz

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache. Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Das Flugzeug war von einer Flugschule gestartet, die auf dem Flugplatz Schönhagen ansässig ist. Dort haben neben Flugschulen auch mehrere Instandhaltungsunternehmen und Flugzeugwerften ihren Sitz. Die Bergung der Maschine ist für Dienstag geplant.

dpa