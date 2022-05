Wusterhausen/Dosse: Fünfjährige in Brandenburg tot im See gefunden

Das Mädchen starb bei einer Familienfeier am Klempowsee. Die Polizei suchte mit Spürhunden und Hubschrauber nach ihm.

Der Klempowsee in Wusterhausen/Dosse (Brandenburg).

Klempowsee Fünfjährige in Brandenburg tot im See gefunden

Wusterhausen/Dosse. Es ist eine Tragödie: Ein fünf Jahre altes Mädchen ist am Dienstagabend bei einer Familienfeier am Klempowsee in Brandenburg gestorben. Als das Fehlen des Mädchens bemerkt wurde, hatten zunächst Einsatzkräfte mit Spürhunden und Hubschrauber nach dem vermissten Kind gesucht, wie die Polizei mitteilte. Nach einer rund zweistündigen Suche wurde den Angaben zufolge der leblose Körper des Mädchens nahe dem Ufer im Wasser treibend gefunden.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Warum es starb, war zunächst noch unklar. Die Polizei geht allerdings nach eigenen Angaben davon aus, dass das Mädchen ertrunken sei. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zunächst hatten unter anderem die „Märkische Allgemeine“ sowie die „Bild“ darüber berichtet.

Der Klempowsee ist bis zu neun Meter tief und gehört zur Kyritzer Seenkette.