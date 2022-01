Mordfall Bianca S. - Staatsanwaltschaft erhebt im Fall der Leiche im Bunker offenbar Anklage

Im Sommer war eine junge Frau in einem Bunker bei Oranienburg gefunden worden. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft offenbar Anklage.

Am 15. Juli 2021 wurde die 26-jährige Bianca S. zuletzt lebend auf dem S-Bahnhof Oranienburg gesehen. Kurz darauf wurde sie getötet.

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Im Sommer 2021 war eine 26-Jähriger aus Oranienburg (Oberhavel) tot in einem ehemaligen Nazi-Bunker bei Oranienburg gefunden worden. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Potsdam Anklage gegen den 29 Jahre alten Ex-Freund der Frau. Das berichtet der rbb unter Berufung auf die "Märkische Allgemeine Zeitung". Er soll Bianca S. ermordet haben. Der zuständige Oberstaatsanwalt habe dem rbb die Anklage bestätigt.

Bei der Suche nach dem Täter hatte die Polizei auch Fotos von Bianca S. an einem S-Bahnhof veröffentlicht. Der Verdacht der Ermittler war schnell auf den Ex-Freund gefallen, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Diese müsse allerdings noch einmal überprüft werden, so der Oberstaatsanwalt, weil nur sechs Monate zwischen Verhaftung und Prozessbegin verstreichen dürften.

Bianca S. war im Juli 2021 gefunden worden, nachdem ein Verwandter sie als vermisst gemeldet hatte. Arbeiter hatten die Leiche entdeckt und die Polizei verständigt.