Oranienburg: 26-Jährige getötet - Tatverdächtiger ermittelt

Oranienburg. Knapp zwei Wochen nachdem die Leiche einer 26-Jährigen in einem Bunker in der Nähe des Oranienburger Ortsteils Friedrichsthal gefunden wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. „Wir haben einen Anfangsverdacht gegen eine männliche Person“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Torsten Sauermann, am Dienstag auf Anfrage. Wie "Bild" und "BZ" berichten, soll die Polizei am Dienstagnachmittag einen Mann festgenommen haben. Es soll sich um den Ex-Liebhaber der ermordeten Frau handeln.

Der Mann sei polizeibekannt und sei vor vielen Jahren wegen eines anderen Delikts, das „kein Gewaltdelikt“ sei, wie Sauermann sagte, Tatverdächtiger gewesen. Das Verfahren gegen ihn wurde jedoch eingestellt.

„Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob er der Täter ist“, sagte Sauermann. Demnach sollen Fahnder den Tatort am Bunker "Karo Ass" am Montag noch einmal untersucht und Spuren gesichert haben.

Oranienburg: Bianca S. wurde das letzte Mal am S-Bahnhof gesehen

Am Freitag hatte die Brandenburger Polizei die Bevölkerung im Fall der getöteten Bianca S. um Mithilfe gebeten. Dazu veröffentlichten die Ermittler Fotos aus einer Überwachungskamera des Bahnhofs Oranienburg, die die junge Frau kurz vor ihrem Verschwinden zeigen. Dort wurde die Altenpflegerin am Donnerstag vergangener Woche, 15. Juli, gegen 13 Uhr das letzte Mal von einer Bekannten lebend gesehen. Eine Stunde später hätte sie bei der Arbeit erscheinen sollen, kam dort aber nicht an.

Arbeiter fanden die Leiche von Bianca S. am Montagabend in einem verlassenen Bunker „Karo Ass“ aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die Obduktion ergab, dass sie eines gewaltsamen Todes starb und bereits kurz nach ihrem Verschwinden am Donnerstag getötet wurde. Hinweise auf ein Sexualdelikt gibt es laut der zuständigen Staatsanwaltschaft Neuruppin nicht. Warum die Mutter eines fünfjährigen Sohnes sterben musste, ist aktuell noch vollkommen unklar.

Fall Bianca S.: Polizei sucht nach Zeugen

Am Tag ihres Verschwindens trug die junge Frau ein weißes, ärmelloses Shirt mit der Aufschrift „Hakuna Matata“, eine blaue weite Stoffhose und Flip-Flops. Durch ihr Hemd war der pinkfarbene BH deutlich zu sehen. Sie hatte ihr Fahrrad mit einem Kindersitz dabei und trug eine helle, roséfarbene Handtasche.

Getötete 26-Jährige in Oranienburg: Die Polizei fragt:

Wem ist die junge Frau am 15.07.21 nach 13 Uhr begegnet oder aufgefallen?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthalt nach Verlassen des Bahnhofs Oranienburg machen?

Wer hat die Frau im Bereich des Waldgebietes bei Friedrichsthal gesehen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Tötungsdelikt in Zusammenhang stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.