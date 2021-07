Die Fan-Gruppierung „Inferno Cottbus“ galt als Sammelbecken der gewaltbereiten rechtsextremen Hooligan-Szene. Im Mai 2017 löste sich die Gruppe formal auf. Doch die Mitglieder formierten sich neu – etwa in der „Kampfgemeinschaft Cottbus“. Das Foto wurde am 4. Dezember 2010 bei einem Auswärtsspiel des FC Energie Cottbus in der IMPULS-Arena in Augsburg aufgenommen.