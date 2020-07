Schloss Lieberose: Moderne Kunst in verfallenen Räumen

Im Schloss Lieberose in Brandenburg sind beim Festival „Rohkunstbau“ Werke zu sehen, die sonst in der Tate Modern oder dem MoMA hängen.

Gerade, als wir das Schloss betreten, ergießt sich ein Wolkenbruch über dem Dorf Lieberose in Brandenburg. Dramatischer kann ein Museumsbesuch nicht beginnen. Während die Tropfen so dick aufklatschen, dass wir noch im Vorraum des Schlosses nass werden, versuche ich, das Ticket vorzuzeigen, das ich vorher online für uns gekauft hatte. Aber der Mann am Schalter sagt: „Viel Glück mit dem Internet hier draußen.“ Und wirklich, das Ticket will sich einfach nicht auf meinen Bildschirm laden. Nur die Bestätigungs-E-Mail lässt sich problemlos anzeigen. „Wir sind allerdings eine halbe Stunde nach der Zeit, die wir gebucht haben – ist das schlimm?“ Ist es nicht.