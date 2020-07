Zwischen Wasser und Wald: Potsdams versteckte Perle

Der Sacrower See bildet das Kernstück von dem Naturschutzgebiet. Er erstreckt sich über 3,2 Kilometer und ist bis zu 39 Meter tief.

Hinter der Landesgrenze beginnt das älteste Naturschutzgebiet der Landeshauptstadt: der Königswald mit dem Sacrower See. Ein Rundgang

Potsdam. Die Radfahrerin, die gemütlich vorbeifährt, trifft es auf den Punkt. „Ist es nicht schön“, sagt sie zu ihrer Begleitung, „dass wir unter der Woche so etwas erleben können?“ Tatsächlich ist das heutige Ausflugsziel ein weiteres Beispiel dafür, dass man nicht lange fahren muss, damit sich der Trubel Berlins weit weg anfühlt. Direkt an der Landesgrenze beginnt der Königswald, der den Sacrower See umschließt. Seit 1941 steht das Areal unter Schutz, es ist damit das älteste Naturschutzgebiet Potsdams. Ein Spaziergang führt entlang naturnaher Waldbestände, bietet idyllische Aussichten übers Wasser und mit dem Schlosspark Sacrow und der Heilandskirche zudem Sehenswürdigkeiten mit bewegter Geschichte.