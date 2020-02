Tesla darf Wald für Autofabrik in Grünheide weiter roden

So groß wird die Tesla-Fabrik in Brandenburg

Die Rodungsarbeiten für die Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide können weitergehen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat am Donnerstagabend die Eilanträge der Grünen Liga und des Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) gegen die vorzeitige Gestattung der Waldrodung auch in zweiter Instanz zurückgewiesen. Die gesetzlichen Voraussetzungen seien gegeben, begründete der 11. Senat seine Entscheidung und nahm dabei Bezug auf das Landesamt für Umwelt. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Die Grüne Liga hatte Tesla zuvor einen Vergleich angeboten. Grüne-Liga-Chef Heinz-Herwig Mascher wollte das Vorgehen gegen die Rodung zurückziehen, wenn Tesla umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur bezahle. Der Vergleich war am Donnerstag jedoch gescheitert.

Gericht hatte Waldrodung vorerst untersagt

Bereits vorher hatten die beiden Umweltverbände Eilanträge beim Verwaltungsgericht Frankfurt an der Oder eingereicht. Das Gericht wies diese in der vergangenen Woche jedoch ab. Die Grüne Liga legte Beschwerde ein, das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg untersagte daraufhin vorerst die Waldrodung. Auch der Verein aus Bayern hatte eine Beschwerde eingereicht.

Rodungsflächen auf dem Gelände der geplanten Tesla Giga-Factory in Grünheide

Foto: C. Schlippes / istock / bm infografik

Wegen des Beginns der Vegetationsperiode soll die Rodung von knapp 92 Hektar auf dem rund 155 Hektar großen Gelände bis Ende Februar abgeschlossen sein. Der Rest soll erst abgeholzt werden, wenn die Brutsaison im Herbst zu Ende ist. Das Landesumweltamt hatte den vorzeitigen Beginn des Bäumefällens gebilligt, die komplette Genehmigung für den Bau der Fabrik steht aber noch aus. Tesla will in Grünheide ab nächstem Jahr rund 500 000 Elektrofahrzeuge im Jahr bauen. Laut Tesla sollen bis zu 12.000 Arbeitsplätze entstehen.