Schönefeld. Seit den frühen Morgenstunden ist die Brandenburger Polizei bei einer Drogen-Großkontrolle auf dem Berliner Ring im Einsatz. An mehreren Stellen führen die Beamten Drogen- und Alkoholkontrollen durch.

Hintergrund des Schwerpunkteinsatzes, an dem auch die Berliner Polizisten beteiligt sind, ist der gestiegene Drogenkonsum in der Bevölkerung. Dieser befindet sich, wie berichtet, auf einem Zehnjahreshoch. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat die Polizeidirektion Süd, in deren Zuständigkeit der Einsatz fiel, allein bis Juli dieses Jahres schon 543 Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss standen. Im gesamten Jahr 2017 waren es 621.

Ein Schwerpunkt des Einsatzes am Montagmorgen war die Gemeinde Schönefeld. „Es ist erschreckend, wie viele Leute an einem Montagmorgen alkoholisiert und unter Drogen Auto fahren“, sagte ein Beamter der Berliner Morgenpost. Bereits nach zwei Stunden waren den Beamten 14 Autofahrer ins Netz gegangen, die nicht mehr in der Lage waren, ein Fahrzeug zu führen.

( ad )