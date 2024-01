Berlin. Der Regierende Bürgermeister erklärt, ein Liebender zu sein. Nur lässt Kai Wegner die wichtigste Frage offen. Peter Schink kommentiert.

Es ist schon so, Redensarten offenbaren meist vielfältige Perspektiven auf ein Thema. „Wo die Liebe hinfällt“ ist so ein Satz. Zunächst einmal bedeutet er, dass wir Menschen unser wichtigstes Gefühl nicht steuern können oder wollen. Wenn Menschen sich verlieben, ist die Paar-Konstellation für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar. Da lieben Kleine ganz Große, Dünne lieben Dicke, Schlaue lieben weniger Schlaue. Das mag von außen merkwürdig aussehen, aber es macht uns Menschen aus. Insofern sind Kai Wegner und Katharina Günther-Wünsch erst einmal zu beglückwünschen. Wegners Anwalt Christian Schertz bat am Freitag, über die reine Erklärung hinaus sei die Privatsphäre der beiden zu respektieren.