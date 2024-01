Berlin. Das Hochwasser zeigt: Oft brauchen wir erst Katastrophen, um die Macht der Verbundenheit zu spüren, schreibt Kolumnist Hajo Schumacher.

Ich vermisse ihn. Wir haben uns seit Wochen nicht gesehen. Er wird immer noch einsam an der Laube liegen. Beim Wiedersehen werde ich, wie immer, ein bisschen herumwühlen. Herrscht Wärme im Innern, dann ist alles gut. Er ist in Betrieb. Wie es ihm wohl geht in diesen kalten, trüben Tagen? Arbeitet er leise, aber stetig vor sich hin? Oder war meine Laubmischung schwer verdaulich? Eichenblätter sind Extremisten. Die kriegt man nur gemeinsam und geduldig klein.