Berlin. Hyperkomplexe Themen sind schwer zu überschauen. Es gibt jedoch Menschen, die schaffen das, schreibt Hajo Schumacher.

Keine Sorge, hier wird nicht gemeckert. Nur gebeichtet: Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Keine Sorge, sagt der Philosophieprofessor Markus Gabriel, das gehe allen so. Problem sei die Hyperkomplexität. Wir haben Systeme wie Bildung, Energie oder Migration derart verregelt, dass kein Mensch mehr überblickt, was geschieht, wenn man in bester Absicht an einer Schraube dreht. Seit dem PISA-Schock 2001 etwa wurde viel geschraubt am Schulsystem. Aber die Resultate sind verheerend wie vor zwanzig Jahren. Offenbar hyperkomplex.