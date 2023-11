Sie oben, er unten

Nur noch diesen Monat in der Neuen Nationalgalerie: Isa Genzken, die einen Betonklotz nach ihrem berühmten Ex benannt hat. Ein Muss.

Berlin. Sommer vorbei, die Tage grau, die Abende dunkel, und auf den Straßen vermischt sich orangefarbenes Laub mit den Halbgöttern in Orange von der Letzten Generation: Es ist Herbst in Berlin. Genau die richtige Zeit, um mal wieder all unseren Lieblingsmuseen in der Hauptstadt reihum einen Besuch abzustatten.

Ja, gut, vielleicht nicht gerade dem Pergamonmuseum. Das ist ja „vorübergehend“ (bis 2037) geschlossen wegen feuchter Wände und muss gründlich für einen kleinen Milliardenbetrag trockengelegt werden. Aber dafür hat man ja Verständnis. Was sind schon gute 13 Jahre? Geduld ist sowieso die größte Tugend der Berliner. Ist doch auch gut so, wenn man schon vorher ansagt, dass die Bauzeit voraussichtlich bis in die Unendlichkeit andauert. Dann kommt wenigstens nicht alle zwei, drei Jährchen irgendwer angerannt und stresst rum, wann der baufällige Leidens-Tempel denn nun endlich fertig wird. Nicht, dass das Pergamonmuseum noch der nächste BER wird und die (Wieder-)Eröffnung sich um gefühlte tausend Jahre verschiebt.

Brandenburger Tor: Da steh‘ ich nun, ich armes Tor

Das berühmte babylonische Ischtar-Tor muss nun also etwas warten, bis wir es wiedersehen können. Aber dafür bekommt es während des Sanierungsjahrzehnts immerhin eine Schutzhülle, damit ihm nichts zustößt. Davon kann das Brandenburger Tor nur träumen! Wenn unser Einheitswahrzeichen von den orangen Farbschlieren der Letzten Generation wieder gereinigt ist, ist es zukünftigen Farbattacken ja wieder völlig wehrlos ausgesetzt. Da steh’ ich nun, ich armes Tor…

Nun aber zu etwas Schönerem. Vergangene Woche berichtete ich an dieser Stelle ja von dem quälenden, zehn Stunden dauernden Fernsehdreh in Adlershof, den ich mit meiner Familie am Sonntag besucht hatte. Eine Erfahrung, von der wir alle ein kleines Trauma mitnahmen: Nie wieder sonntags so lange rumsitzen! Jetzt planten wir den Sonntag radikal anders: Buchten uns Tickets für das letztmögliche Zeitfenster von 17 bis 18 Uhr in der Neuen Nationalgalerie. „Hauptsache, wir können nach einer Stunde wieder raus“, war diesmal der Leitgedanke. Was wir vor allem sehen wollten, war die Ausstellung „75/75“ in der oberen Halle des Kunstmuseums. Diese Schau zu Ehren der Künstlerin Isa Genzken, die am 27. November 75 Jahre alt wird, läuft noch exakt bis zu eben jenem 27. November.

Ein Klotz namens Gerhard: Darüber kann jede geschiedene Frau lachen

Meine Empfehlung: Unbedingt anschauen, bevor diese 75 Skulpturen wieder abgebaut werden! Warum? Weil Isa Genzken, die seit vielen Jahren in Berlin lebt, seit den 1970er-Jahren außergewöhnlich originelle Kunstwerke schafft. Kunst, die auf ganz besondere Weise berührt, fesselt, absolut belebend wirkt und manchmal ein wenig verstört. Mal durch den Einsatz von Spiegelfolie, Pizzakartons, Klebeband und trashigen Plastikfiguren, mal durch Schaufensterpuppen, mal durch das Überdimensionale, so wie bei ihrer pinken Rose (acht Meter hoch), die draußen vor dem Eingang steht.

Besonders gefallen hat mir aber eine Betonskulptur mit dem Titel „Gerhard“ aus der Reihe „Weltempfänger“ – ein grauer, kalter Klotz mit einer ausziehbaren Antenne in der Mitte. Über diese Art von Humor kann jede geschiedene Frau schmunzeln: Mit Gerhard Richter (91), teuerster lebender Künstler der Welt, war Isa Genzken einst verheiratet, bis er sie für eine 36 Jahre jüngere Frau abservierte; es war eine schmerzvolle Liebesgeschichte.

Aus der Serie „Weltempfänger“: Betonskulpturen mit Antennen von Isa Genzken.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Derzeit stehen die früheren Weggefährten in der Neuen Nationalgalerie aber zumindest noch bis Ende November Seite an Seite – sie oben, er unten. Eine Auswahl von Richters Werken ist seit März in der unteren Etage ausgestellt. Im Museum gibt es am 27. November von 18 bis 22 Uhr ein kleines Programm, um auf die einzigartige Isa Genzken anzustoßen. Sie selbst wird nicht dabei sein. Seit einiger Zeit ist ihr Gesundheitszustand dem Vernehmen nach leider nicht mehr so wie früher. Das ist schade, und gerade deshalb lohnt sich das Ansehen der Skulpturen aus ihrem Lebenswerk noch einmal ganz besonders.