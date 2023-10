Einbürgerungstest: Ostereier statt Antisemitismus-Prävention

Berlin. Hm, wie mag ein Bezirk von Berlin heißen? Altona? Mecklenburgische Seenplatte? Wo melde ich einen Hund an? Und welche dekorativen Bräuche pflegt man zu Ostern? Wer Deutscher werden will, hat sich mit derlei folkloristischen Fragen und je vier Antwortmöglichkeiten des Schwierigkeitsgrads „Seenplatte“ zu befassen. Für 255 Euro Teilnahmegebühr werden beim Einbürgerungstest 33 aus insgesamt 310 Fragen gestellt. Für 17 Richtige gibt’s den Pass.

Der Test zeigt einerseits, ob sich Kandidaten mit der neuen Heimat befasst haben, andererseits aber auch, welches historische Wissen dieses Land von seinen Neubürgern erwartet. Die bittere Wahrheit: praktisch keines. Nur 13 Fragen drehen sich um das Nazi-Regime: Wann herrschte Hitler, in welchem Jahr wurden Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört, was geschah am 8. Mai 1945? Reicht Zahlenpauken, um Deutschland zu verstehen? Eher nicht.

Weitere Kolumnen von Hajo Schumacher lesen Sie hier

Die Forschungslage ist unübersichtlich, doch in einem Punkt einig: Bei Neuankömmlingen sind antisemitische Haltungen deutlich ausgeprägter als bei Einheimischen. Nun kann man Migranten, die in ihrer Heimat nichts über deutsche Vergangenheit erfahren haben, ihr Unwissen nicht vorwerfen. Manche hören hier zum ersten Mal vom Holocaust. Wer aber derlei Denken nicht importieren will, braucht ideologische Grenzkontrollen und zugleich Angebote, solche Stereotype zu korrigieren. Wenn die Sicherheit Israels zur Staatsräson gehört, sollten potenzielle Neubürger das Warum lernen, verstehen und akzeptieren. Auch in Verhandlungen mit Profikickern könnten neben dem Monetären die Historie von Mainz 05 oder dem FC Bayern zur Sprache kommen.

Seit Jahrzehnten debattiert dieses Land unter verschiedenen Regierungen über Wege des Deutschwerdens. Antisemitismus war dabei bislang offenbar keine Kategorie. Niemand wird als Antisemit geboren, Umdenken ist möglich und nötig für alle, die hier dauerhaft friedlich leben wollen. Ob ein Mensch den Unterschied zwischen Altona und Auschwitz kennt, liegt auch an den Regeln, die wir aufstellen.