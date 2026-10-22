Mir tut et echt leid um den Bierpinsel. Ick weeß, üba die Architektur kann man jeteilta Meinung sein, aba ick hab det Ding imma jemocht. Ick kann mir noch dran erinnan, wie ick mit Trude da früha sonnahmts ma een Steak essen jejangen bin, mit Blick uffe Schloßstraße. Jetz vakommt det Teil imma mehr. Über det Jeschmiere uffa Fassade hab ick mir ooch schon jeärjat. Naja, jetz kommen die Teile ooch noch runter, sodass allet jesperrt werdn muss, sojar die Schloßstraße. Da muss doch endlich ma wat passiern. Am Ende reißense den Turm noch ab, würd mir ooch nich wundan.