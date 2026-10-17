Trude jeht am Stock. Jenaua: an Stöckan. Sie hat jetz Nordic Walking für sich entdeckt. Da muss man im Jrunde spaziernjehn und sich denn mit den Stöckan abstoßen, damit et schnella voranjeht. Jetz zieht se imma mit eena Freundin durchn Park. Zu Hause schwärmtse, wie jut ihr det täte und ob ick nich ma mitkommen will. Ick hab ja nüscht jejen eenen jepflegten Spazierjang am Wochenende, vor allem wenns hintaher Pflaumenkuchen mit Schlachsahne zum Kaffee jibt. Aba zum Jlück bin ick noch nich so tatterig, det ick dabei uffn Stock anjewiesen bin. Ick finde, det kommt noch früh jenuch.

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