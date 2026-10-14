Schon wieda is mitten in unsra Stadt ‘n Sprengkörpa explodiert. Diesma wart ne Handjranate, Montachnacht am Stutti. Mehr City jeht nich. Jottlob jabs keene Valetzten, wat in der Ecke nich selbstvaständlich is. In dem Amüsemeng-Kiez is ooch nachts Betrieb. Wahrscheinlich sollte wieda ‘n Jeschäftsmann, der sein Schutzjeld nich zahlen will, einjeschüchtat wern. Im Vadacht steht die türkische Mafia. Mann, hoffentlich kann die Sondaeinheit der Polizei diesen Typen bald ihr Jeschäft vamiesen. Wenn die ordentlich uffjescheucht und ooch ma welche jeschnappt wern, haun se vielleicht aus Berlin ab.

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