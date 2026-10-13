Wer soll in Zukunft Berlin rejieren? Bei den Sondierungen für ne rot-jrün-rote Koalition türmen sich jeden Tach neue Schwierichkeiten uff. Kaum ham sich Linke, Jrüne und Sozen uff‘n jemeinsamen Weech jeeinicht, wie man mit Antisemitismus umjehn will, is die halbe Linke uff der Zinne und lehnt allet ab. Raten Se mal, wie det weitajeht, wenn‘s um andre jroße Probleme jeht: Haushaltsloch, Enteignungsfantasien, innere Sichaheit. Meene Prognose: Det würd nüscht mehr, CDU-Chef Stefan Evers kann sich schonma warm loofen. Und für den Fall, det ick mir irre: Rot-Jrün-Rot würde keen Jahr übaleben.

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