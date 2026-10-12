Wat is denn da mit Hertha los? Die sind ja nich uffzuhaltn. Siebtet Spiel, siebta Siech, na, ick gloob, ick spinne. Vier Punkte hamse jetz Vorsprung uff Nürnberch. Ick weeß, Traina Leitl war nich jlücklich, aber ick finde ja, der Erfolg jibt recht. Und Union hat zuletzt ooch den ersten Siech jefeiat, villeicht is der Knoten endlich jeplatzt. Ick weeß, die Sähsong hat jrade erst anjefangen, bei Hertha vonna Ersten Lija zu sprechen is viel zu früh. Aba zu träumen wird ja wohl erlaubt sein. Denn hätten wa beide jroßen Berlina Vereine wied inna Bundeslija. Ick drück die Daumen.