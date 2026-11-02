Der Ausflugsort Rübezahl am Müggelsee ist ganzjährig gut besucht. Im Sommer platzt der Biergarten direkt am Wasser oft aus allen Nähten. Im Winter ist vor allem die Eisbahn zum Schlittschuhlaufen gefragt. Es gibt dort auch Ferienhäuser und Gastronomie. Zu erreichen ist die Eventlocation entweder mit der Buslinie 169 oder mit dem Auto. 145 Parkplätze stehen direkt neben der Einfahrt am Müggelheimer Damm zur Verfügung. Diese sind auch wichtig für Ausflügler, die von dort zum Teufelssee, zu den Müggelbergen und dem Müggelturm laufen wollen.

Das Wartehäuschen der BVG an der Bushaltestelle Rübezahl kann derzeit nicht genutzt werden. © Berliner Morgenpost | Philipp Hartmann

Ab dem heutigen Montag ist dieser Parkplatz jedoch einen Monat lang gesperrt. „Die Berliner Wasserbetriebe teilten mit, dass geplant wird, die Zuwegung zum Parkplatz Rübezahl am Müggelheimer Damm ab dem 2. November 2026 wiederherzustellen. Im Zeitraum vom 2. November bis zum 4. Dezember ist der Parkplatz damit nicht nutzbar“, heißt es in einer kurzen Mitteilung des Bezirksamts Treptow-Köpenick.

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Parkplatz nahe dem Müggelsee: Warum die Berliner Wasserbetriebe dort bauen

Schon seit Langem ist das unmittelbare Umfeld des Parkplatzes am Müggelheimer Damm eine große Baustelle. Der gesamte Untergrund wurde dort aufgebuddelt. Das Wartehäuschen der BVG an der Haltestelle Rübezahl wurde abgesperrt. Fahrgäste müssen auf dem schmalen Streifen zwischen Baustellenbaken und Straße auf den Bus warten.

Ein Bagger steht auf der Baustelle neben dem Parkplatz Rübezahl am Müggelheimer Damm. Hier sind die Berliner Wasserbetriebe am Werk. © Berliner Morgenpost | Philipp Hartmann

Im Vorfeld mussten mehrere Bäume gefällt werden, darunter eine 25 Meter hohe Pappel und neun Robinien. Die Berliner Wasserbetriebe, so hatte das Bezirksamt im März dieses Jahres verkündet, haben dafür einen „monetären Ausgleich erstattet, welcher für Pflanzungen im Bezirk verwendet wird“.

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Hintergrund der Bauarbeiten ist, dass die Berliner Wasserbetriebe an dieser Stelle den Ersatzneubau für ein Abwasserpumpwerk errichten. Zudem führt das landeseigene Unternehmen Arbeiten an den Schmutzwasseranlagen und Abwasserdruckleitungen durch. Die im Januar 2026 gestarteten Bauarbeiten ziehen sich noch bis Oktober 2027 hin.

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