Erst vor wenigen Tagen hatte die Berliner Morgenpost über das Grundstück An der Wuhlheide 236 in Oberschöneweide berichtet. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick hatte auf Anfrage mitgeteilt, dass ein früherer Discounter von Aldi, der zuletzt bis Mai 2026 als Fitnessclub genutzt wurde, abgerissen und anschließend mit drei Wohnhäusern bebaut werden soll. Viele Fragen blieben dabei allerdings noch unbeantwortet. Nun gibt es jedoch wesentlich mehr Klarheit.

Auch interessant Unternehmen aus Luxemburg will Lost Place im Berliner Südosten bebauen

Wie die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Degewo jetzt mitteilte, sind die vertraglichen Voraussetzungen für den schlüsselfertigen Erwerb der vorgesehenen 182 Wohnungen geschaffen worden. „Nach erfolgreichen Verhandlungen mit Ten Brinke und dem Land Berlin wurden die erforderlichen Verträge für die schlüsselfertige Errichtung der Wohnanlage An der Wuhlheide 236 notariell beurkundet“, informierte die Degewo.

Berlin-Oberschöneweide: Wann das neue Wohnquartier an der Wuhlheide fertig wird

Das ursprünglich auf etwa 120 Wohnungen ausgelegte Projekt werde durch die Einbindung eines angrenzenden landeseigenen Grundstücks auf insgesamt 182 Wohnungen erweitert. Die Hälfte davon entsteht demnach im geförderten Wohnungsbau. Geplanter Baubeginn ist 2027, geplante Fertigstellung 2029. Zum Bauprojekt gehören 16 Parkplätze. Die Energieversorgung soll über Wärmepumpen und Photovoltaik sichergestellt werden.

Das Grundstück An der Wuhlheide 236 hat aktuell noch die Atmosphäre eines Lost Place. Hier befindet sich derzeit noch ein ehemaliger Aldi-Markt. © Berliner Morgenpost | Philipp Hartmann

„Mit dem Vorhaben baut die Degewo ihr Engagement an einem Standort weiter aus, an dem sie bereits seit vielen Jahren Wohnungen bewirtschaftet und in erheblichem Umfang in den Neubau investiert“, heißt es in einer Mitteilung. Ein Beispiel ist das Projekt auf dem Grundstück An der Wuhlheide 82–84, Ecke Firlstraße. Dort entstehen insgesamt 92 Apartments, die auf Studenten und Azubis ausgerichtet sind. Der Bau ist laut der Degewo-Projektseite im November 2025 gestartet und wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.

Auch interessant Eigentümer stoppt Wohnhaus-Pläne auf Parkplatz in der Altstadt Köpenick

Degewo verspricht mehr bezahlbaren Wohnraum für Berliner

Im Jahr 2021 hatte das kommunale Wohnungsunternehmen bereits einen Neubau mit insgesamt 54 Wohnungen auf dem Grundstück An der Wuhlheide 112–116 fertiggestellt. Diese waren explizit für die Zielgruppe Paare und Familien mit Kindern errichtet worden. Die Degewo trage mit der Entwicklung mehrerer Neubauprojekte entlang der Wuhlheide aktiv zur Quartiersentwicklung in Oberschöneweide bei, erklärte das Unternehmen.

Die denkmalgeschützte Villa Frieske befindet sich direkt auf dem Grundstück neben dem geplanten Wohnungsbau. © Berliner Morgenpost | Philipp Hartmann

„Dass es gelungen ist, gemeinsam mit dem Land Berlin eine zusätzliche Fläche für den Wohnungsbau zu aktivieren, ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Standorts“, sagte Vorstandsmitglied Kai-Marten Maack zum neuesten Vorhaben. Dieses leiste einen konkreten Beitrag, um „mehr bezahlbaren Wohnraum für Berliner“ bereitzustellen.

Weitere Themen aus Treptow-Köpenick: