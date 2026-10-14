Der zweigleisige Ausbau der Straßenbahngleise in der Dörpfeldstraße in Adlershof durch die BVG lässt weiter auf sich warten. Dennoch beginnt das Unternehmen in der kommenden Woche mit Bauarbeiten, die drei Monate dauern werden. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten, werden vom 19. Oktober bis 16. Dezember Arbeiten zur Instandhaltung der Straßenbahninfrastruktur durchgeführt.

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„Die Maßnahmen sollen den zuverlässigen Betrieb der Tram sichern und die langfristige Verkehrssicherheit im Bereich verbessern“, heißt es in einer Mitteilung, die das Bezirksamt Treptow-Köpenick veröffentlicht hat. Die Arbeiten erfolgen demnach in zwei Abschnitten und sind jeweils werktags von 6 bis 20 Uhr vorgesehen.

Dörpfeldstraße: In diesen Bauabschnitten wird gebaut

Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich von der Friedenstraße bis zur Hackenbergstraße. Hier finden die Arbeiten voraussichtlich vom 19. Oktober bis 13. November statt. In diesem Zeitraum wird die Dörpfeldstraße zwischen der Genossenschaftsstraße und der Hausnummer 39 vollständig gesperrt. Aus Richtung Friedenstraße bleibt die Straße bis zur Hausnummer 29 und aus Richtung Hackenbergstraße bis zur Hausnummer 39 weiterhin erreichbar.

Die Zufahrten aus der Genossenschaftsstraße, Helbigstraße, Süßer Grund und Nipkowstraße in die Dörpfeldstraße sind während dieser Zeit nicht möglich. An der Kreuzung Radickestraße/Nipkowstraße wird die Einfahrt in die Nipkowstraße in Richtung Dörpfeldstraße vorübergehend ermöglicht. Zudem entsteht am Marktplatz Adlershof eine temporäre Einbahnstraßenregelung von der Genossenschaftsstraße zur Helbigstraße entlang der Kita. Dafür werden zunächst Poller entfernt.

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Entlang der Baustelle gelten nach Bezirksangaben zeitweise Halteverbote. Die Gehwege bleiben währenddessen nutzbar, sind im östlichen Bereich jedoch schmaler. Die Fußgängerquerung am Marktplatz bleibt weiterhin nutzbar.

Adlershof: So wird die Umleitung für den Autoverkehr eingerichtet

Im zweiten Bauabschnitt werden voraussichtlich vom 13. November bis 16. Dezember die Arbeiten zwischen der Anna-Seghers-Straße und der Gellertstraße durchgeführt. In diesem Bereich wird die Dörpfeldstraße dann ebenfalls voll gesperrt. Das Abbiegen aus der Anna-Seghers-Straße wird nur in Richtung Adlergestell möglich sein. Aus der Gellertstraße darf lediglich rechts in die Dörpfeldstraße abgebogen werden. Im Bereich Dörpfeldstraße gelten von 16 bis 22 Uhr absolute Halteverbote. Die Gehwege bleiben nutzbar. Vor Ort sollte die Beschilderung beachtet werden.

Für den Autoverkehr gibt es in beiden Bauabschnitten eine Umleitung. Diese führt über das Adlergestell, den Glienicker Weg, die Spindlersfelder Straße, die Ottomar-Geschke-Straße und die Oberspreestraße um den jeweiligen Sperrbereich. Radfahrer können die entsprechend ausgeschilderten Gehwege in Schrittgeschwindigkeit mitnutzen.

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Nach Auskunft der BVG bleibt der Straßenbahnverkehr während der gesamten Bauzeit in Betrieb. Für Fahrgäste der Linien 27, 60, 63 und 67 gibt es also keine Einschränkungen. Auch die Durchfahrt des Nachtbusses N64 ist weiterhin gewährleistet. Vom 13. November bis 16. Dezember wird die Nachtbus-Haltestelle Anna-Seghers-Straße allerdings in Richtung S-Bahnhof Adlershof vorübergehend auf Höhe der Dörpfeldstraße 18 verlegt. Die Bauarbeiten haben laut der BVG nichts mit dem zweigleisigen Ausbau zu tun, sondern sind eine normale Instandhaltungsmaßnahme.