Berlin. Die Berliner haben in der Adventszeit gleich mehrfach die Möglichkeit, mit einem Zug der „Dampflokfreunde Berlin“ unterwegs zu sein.

Menschen haben schon seltsame Hobbys: Die einen sammeln leere Feuerzeuge, andere bringen ihren Kaninchen bei, Hindernis-Parcours zu bewältigen, und wieder andere lernen Klingonisch. Und dann gibt es da noch Friedrich und Frank. Die beiden Männer werkeln seit zehn Jahren an einer Lokomotive. Nicht an so einer kleinen, schnuckligen für die Modellbahnanlage daheim. Nein, bei ihnen geht es um ein richtig großes Kaliber. Immerhin 136 Tonnen Leergewicht bringt die 52 8173 auf die Waage. Im Tender, wie ihr Anhänger von den Eisenbahnern genannt wird, kann sie weitere zehn Tonnen Steinkohle und 30 Kubikmeter (oder 300 Badewannen voll) Wasser bunkern. Wird die Kohle dann in dem mannshohen Kessel verheizt, kann die Dampflok mit ihren 1800 Pferdestärken mühelos schwer bepackte Güterwaggons oder einen mit Hunderten Reisenden besetzten Personenzug durch die Lande ziehen.