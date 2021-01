Corona: Taxi-Schlangen am Impfzentrum in der Arena in Berlin-Treptow

Taxifahrer warten am Impfzentrum an der Arena Treptow teils mehr als zwei Stunden auf Kunden.

Berlin. Fast im Minutentakt winken die Polizisten am Corona-Impfzentrum an der Arena in Treptow ein neues Taxi heran. Mit ihm soll eine weitere, frischgeimpfte Person nach Hause transportiert werden. An der langen Schlange der beigefarbenen Fahrzeuge ändert das nichts. Sofort rückt die gesamte Kolonne um einen Platz auf und wartet auf die nächsten Fahrgäste. In der Corona-Pandemie ist das Geschäft der Berliner Taxi-Branche zu großen Teilen zusammengebrochen. Umso wichtiger ist für die Unternehmer der Bring- und Abholdienst zu den Impfterminen an der Arena. In der Pandemie ist das für die Branche zum letzten Strohhalm geworden.

Rund um die Arena führt das aktuell täglich zu langen Schlangen von Taxis. Von der Eichenstraße reicht sie um die Ecke herum in die Puschkinallee bis zur Elsenstraße – und auf der anderen Straßenseite wieder zurück. Und behindert so den Verkehr. Zwar wurde der Parkstreifen entlang der Eichenstraße und der Puschkinallee stadteinwärts kurzfristig als Haltebereich der Taxiflotte angeordnet. Doch die Flächen reichen nicht aus. Teils warteten weitere Fahrzeuge daher in zweiter Reihe, erklärt ein Mitarbeiter des Ordnungsamts, der mit seinen Kollegen nun den Taxiverkehr ordnet. „Mit dem Andrang hat man offensichtlich nicht gerechnet.“

Vorne in der Schlange wartet Hakan Güler. Seit zwei Stunden schon arbeite er sich Platz für Platz nach vorne, um endlich eine geimpfte Person einladen zu können. Eine weitere Stunde müsse er für die Zielfahrt einplanen. „Das sind drei Stunden für einen Kunden“, sagt er. Maximal dreimal pro Tag könne er so eine Person transportieren. Aber beschweren will er sich nicht. „Ich arbeite nur noch hier. Außer diesen Aufträgen gibt es nichts mehr.“

Impfen in Berlin: BVG bietet Shuttle-Service an

Zu Jahresbeginn hatte sich die Senatsgesundheitsverwaltung mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Berliner Taxi-Innung auf diese Regelung verständigt. Zunächst für alle Personen über 90 Jahren. Mittlerweile gilt die Einigung auch für Fahrten von allen Impfempfängern ab 80 Jahren. „Das hat eine enorme Bedeutung für das Taxigewerbe“, sagt Carsten Reichert, Vorstandsmitglied der Taxi-Innung. Wegen Corona seien die Aufträge stark zurückgegangen. „Es sind 80 Prozent aller normalen Fahraufträge weggebrochen“, so Reichert. Zurzeit machten die Betriebe nicht einmal genug Umsatz, um einem angestellten Fahrer den Mindestlohn auszahlen zu können. Seit Ausbruch der Pandemie seien mehr als 1500 Taxis abgemeldet worden. Wie gerufen komme da die Unterstützung vom Senat. Reichert hat die Zahl der zu impfenden Senioren hochgerechnet. Würde jeder von ihnen nur eine kurze, 16 Euro teure Fahrt machen, brächte das der Branche einen Umsatz von rund 3,2 Millionen Euro.

Wer statt Taxi lieber mit dem eigenen Auto anreisen möchte, kann seit Montag auf den Fahrservice der BVG zurückgreifen. Ein kostenloser Kleinbus bringt die Menschen vom Parkhaus des Einkaufszentrums „Park-Center“ hinüber zum Impfzentrum.