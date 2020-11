Zu Fuß oder mit dem Fahrrad am östlichen Teltowkanal entlang

Berlin. Teltow? Dieser Ortsname klingt hier in Grünau, wo Teltowkanal und Dahme aufeinandertreffen, sehr weit entfernt. Im Prinzip hätte der Kanal auch Grünaukanal getauft werden können, dann hätten die Teltower am westlichen Ende des Wasserweges gestaunt. Fast 40 Kilometer zieht sich der Kanal durch das südliche Berlin und bietet jede Menge Gelegenheiten zu Spaziergängen an seinen Ufern.

Von der Brücke in der Grünauer Straße führt der Weg hinein in den Tauchersteig, rechts ab in den Erlensteg und dann ­einige hundert Meter direkt am Wasser die Straße Am Kanal entlang. Ruhig ist es hier. Ein Trampelpfad führt unter dem stark befahrenen Adlergestell hindurch – mit 11,9 Kilometern die längste Straße Berlins. Irgendein freundlicher Mensch hat hier alte Teppiche ausgelegt, damit weder Fußgänger noch Radfahrer im Sand stecken bleiben.

Die Strecke ist für Fußgänger und Radfahrer geeignet

Überhaupt ist die Tour auch sehr gut mit dem Rad zu bewältigen, mit Ausnahme einer etwa 20-stufigen Treppe, an der das Rad in einer seitlichen Rinne nach oben geschoben werden kann. Der Platz unter der Brücke entpuppt sich als beliebter Anglertreffpunkt, gleich dahinter beginnt links eine Kleingartenanlage mit dem wenig idyllischen Namen „Boden­reform“. Die Straße Am Kanal endet an der Köpenicker Straße, die man sich links haltend überquert. Wir befinden uns nun im Ortsteil Altglienicke und biegen rechts ab in den Korkedamm, der am Kanal entlang etwas später eine Linkskurve macht. Der Weg führt aber gerade aus, vorbei am Restaurant „Hafen-Domizil“, an einer Getränkehandlung und einem Drogeriemarkt.

Hier nun führt die bereits erwähnte Treppe hinauf auf die Wegedornstraße. Die Route führt nach links und dann rechts ­hinein in die Semmelweisstraße durch ein hübsches Wohngebiet, das an einer Parkanlage endet. Hier hält man sich scharf links, bis man auf die Rudower ­Chaussee stößt. Es geht rechts unter der Autobahn hindurch und gleich wieder rechts. Man befindet sich nun auf dem ­Berliner Mauer­weg, der im Gegensatz zum Teltowkanalweg – er gehört ja immerhin zu den „20 grünen Hauptwegen“ Berlins – sehr gut ausgeschildert ist. Nun gilt es zum einen, den Teltowkanal zu überqueren, zum anderen, einer Schleife zu folgen, die hinunter führt zum Ernst-Ruska-Ufer. An einer Ampel wird es überquert, rechts geht es weiter am Ernst-Ruska-Ufer.

Leichtes Dauerrauschen der A113

Es beginnt nun eine faszinierende Etappe: Meist kerzengerade führen Berliner Mauer­weg und Teltowkanalweg kilometerlang auf einem breiten geteerten Weg zwischen dem Kanal und der Autobahn A113 entlang. Die ist größtenteils gut abgeschirmt und nur durch ein leichtes Dauer­rauschen zu bemerken. Links hin zum Wasser türmen sich Brombeersträucher, um einen herum ist ein lebhaftes Gewusel von Fußgängern, Inlineskatern und Radfahrern, darunter auch etliche mit ­höherem Tempo, bietet sich doch diese Bahn geradezu an, es zügiger anzugehen. Doch keine Bange: Der Weg ist breit genug für alle.

Die lang gezogene Trasse kann jederzeit über eine der quer verlaufenden Straßen – Stubenrauchstraße, Johannisthaler Chaussee, Neue Späthstraße – verlassen werden. Am Ende, wenn vor einem der Britzer Verbindungskanal auftaucht, macht der breite Weg eine Rechtskurve und führt nun an diesem Wasserweg entlang, bis er die Chris-Gueffroy-Allee kreuzt. Hier an der Gedenkstele für das letzte Maueropfer endet die Tour.

Info