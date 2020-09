Ahlberg weiht neue Halle ein und hofft auf Tesla

Der Metalltechniker Ahlberg aus Adlershof liefert vor allem an Autobauer – und will nun Tesla als neuen Auftraggeber gewinnen.

Berlin. Das mittelständische Metalltechnik-Unternehmen Ahlberg hat am Freitagvormittag in Adlershof den Neubau einer Halle in Betrieb genommen. In dem für rund 1,5 Millionen Euro errichteten Hochbau sollen Flächen für die Fertigung und die Logistik geschaffen werden, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens, Mario Ahlberg. Der Mittelständler sitzt seit dem Jahr 2015 in Adlershof. Im vergangenen Jahr erzielte die Firma einen Umsatz von fast 19 Millionen Euro. Zu den Kunden zählt vor allem die Automobilindustrie. Daimler ist nach Angaben von Ahlberg der größte Einzelabnehmer des Unternehmens. Ahlberg produziert Metallbauteile, die unter anderem im Motorenbau Verwendung finden.