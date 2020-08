Das 1,1 Milliarden-Euro-Quartier an der Spree

Ganz links im Bild ist noch der Turm des denkmalgeschützten Behrens-Baus an der Wilhelminenhofstraße zu sehen. Die DIE AG will entlang des Ufers ein neues Büroquartier errichten. Die Wilhelminenhofbrücke über die Spree ist nicht Teil des Projekts, sondern ein Bauvorhaben des Landes Berlin.

Berlin. Die Industriebrachen entlang der Spree sind nicht nur bei Clubbetreibern, sondern auch bei Investoren heiß begehrt. Nachdem die zentraler gelegenen Areale in Charlottenburg und Friedrichshain-Kreuzberg inzwischen jedoch weitgehend mit Bürogebäuden, Hotels und Wohnungen bebaut sind, geraten zunehmend auch die weiter östlich und flussaufwärts gelegenen Uferzonen in den Fokus großer Projektentwickler. Unlängst stellte Projektentwickler Archigon seine Pläne für einen an der Köpenicker Chaussee in Rummelsburg gelegenen modernen Büro-, Gewerbe- und Kulturstandort vor, der einstehen soll, wo bislang lediglich ein trister Baustoff-Recyclinghof angesiedelt ist. Jetzt folgt die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE AG) – und kündigt ein Großvorhaben der Superlative an.