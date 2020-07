In Zeiten von Corona ist die Not bei den Schaustellern groß. Am 6. August wollen sie vor dem Rathaus Köpenick demonstrieren.

Keine Kirmes, kein Oktoberfest – und in welcher Form Weihnachtsmärkte stattfinden werden, steht in Zeiten von Corona auch noch in den Sternen. Die Not ist groß bei den Schaustellern in Deutschland. Und der Ärger über zu strenge Einschränkungen auch. Deshalb geht die Branche nun schon zum zweiten Mal innerhalb von fünf Wochen in Berlin auf die Straße. Nach dem Brandenburger Tor ist jetzt das Rathaus in Köpenick die Anlaufstelle.