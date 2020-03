Das Ende vom gemeinsamen Lernen

Berlin. Wie definiert man Gemeinschaftsschule? „In der Gemeinschaftsschule ist das gemeinsame und individuelle Lernen von Klasse 1 bis 10, und sogar bis Klasse 13 festgeschrieben“, heißt es von der Senatsverwaltung für Bildung. Alle lernen unter einem Dach, die Kleinen und die Großen, die leistungsstärkeren und die leistungsschwächeren und fördern sich so gegenseitig. Das soll die Bildungsgerechtigkeit erhöhen. Doch was ist, wenn eine Gemeinschaftsschule auseinandergerissen wird und der Unterricht an verschiedenen Standorten stattfindet? Ist es dann überhaupt noch eine Gemeinschaftsschule?

Die Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule im Bezirk Treptow-Köpenick soll ab kommenden Schuljahr 2020/21 ihren Grundschulteil auslagern. Vom eigentlichen Standort aus, der in der Straße „Am Plänterwald“ liegt, geht es dann 800 Meter weiter nach Süden in die Willi-Sänger-Straße. Rund zehn Minuten sind das zu Fuß. Dort liegt ein ehemaliges Schulgebäude, das nun für die Grundstufe hergerichtet wird.

Linke fordern: Gemeinschaftsschule nicht opfern

Von der Elternschaft, Teilen des Kollegiums und auch aus der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gibt es schon länger dagegen Protest. Besonders die Fraktion der Linken im Bezirk kritisiert den bevorstehenden Umzug. Das Prinzip einer Gemeinschaftsschule funktioniere nur, wenn alle wirklich an einem Ort zusammen lernten. „Gemeinschaftsschule nicht opfern“, sind dann auch die Erklärungen der Linken überschrieben. Mit mobilen Ergänzungsbauten auf dem Schulhof habe man doch schon die Zahl der Schulplätze erhöht. Das sei „ein solidarischer Beitrag“ der Schule, meinte Johann Eberlein, der bildungspolitischer Sprecher im Bezirk. „Campuslösung“ nennt sich das.

Es ist die aktuelle Schulplatznot, die den Druck auf den Umzug erhöht. Für das aktuelle Schuljahr 2019/20 suchte der Bezirk vor gut einem Jahr händeringend freie Plätze für 75 Schüler an einer weiterführenden Schule, sie mussten in andere Bezirke ausweichen – weiter Schulweg inklusive. Für Schulstadträtin Cornelia Flader (CDU) ein prägendes Erlebnis, das sich nicht wiederholen soll. Ihre Rechnung: Indem der Grundschulteil in ein anderes Gebäude zieht, einem „Filialstandort“, kann der Hauptstandort sich ganz für die älteren Schüler öffnen. Mehr Schulplätze im Sekundarschulbereich also, obwohl Zahlen belegen, dass für das kommende Schuljahr 2020/21 alles gut aussieht.

Bezirksamt prüft Ringtausch für Schulen

In der BVV wurde, um den drohenden Umzug zu verhindern, bis zuletzt allerlei beschlossen. So steht im Raum, ob ein „Ringtauschlösung“ möglich sei, eine Art Bäumchen-wechsel-dich von verschiedenen Schulen im Bezirk. Vorschlag ist, dass die „Schule am Wildgarten“, eine Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“, in das Gebäude an der Willi-Sänger-Straße zieht. Dort war man früher schon. Im Bezirksamt hält man den Standort für die Schule allerdings für „nicht geeignet“. „Es fehlen zum Beispiel Lehrküche, Werkstätten, Na-Wi-Räume und eine ausreichend große Sporthalle für die älteren Schüler der Sekundarstufe I“, argumentiert Schulstadträtin Flader. Denn anders als bei der Auslagerung des Grundschulteils der Gemeinschaftsschule, müssten bei der „Schule am Wildgarten“ auch heranwachsende Schüler der Klassen 7 bis 10 beschult werden. Im übrigen: „Die Schule am Wildgarten wird derzeit als Förderschule grundsaniert und barrierefrei ausgebaut.“

Für das Bezirksamt ist der Ringtausch vom Tisch, genauso die Suche nach alternativen Standorten für eine ganz neue Sekundarschule in dieser Gegend. Man habe geprüft, „jedoch derzeit keine Liegenschaft identifizieren können“, die sich dafür eignet. Der Umzug der Kleinsten der Gemeinschaftsschule in den Filiallestandort ist fest eingeplant. „Der Umzug ist noch nicht detailliert geplant, soll aber zum Schuljahresbeginn abgeschlossen sein. Die Schule hat entsprechende Ausstattungsaufträge, wie beispielsweise Stühle und Tische, an das Bezirksamt übermittelt“, so Flader. Es sei jetzt „Eile geboten“, denn aktuell richteten Baufirmen den Standort Willi-Sänger-Straße für Grundschulkinder her, „bei einem Stopp der Baumaßnahmen“ drohte man nicht rechtzeitig zum kommenden Schuljahr fertig zu werden. „Dann würde das Schulamt Probleme mit der Zuweisung der Schüler bekommen.“

Coronakrise legt Proteste lahm

Problem ist aber: Die politische Ebene, die BVV, ist momentan durch die Coronakrise unfähig zu handeln, der letzte Schulausschuss vom 19. März, in dem die Gründe für die Absage eines Ringtauschs vom erläutert werden sollten, fand schon nicht mehr statt. Der Protest hat also in diesen Tagen keine Chance. „Das Bezirksamt macht einfach weiter wie bisher und lässt umziehen. Das wir derzeit keine Möglichkeit haben uns dagegen zu wehren, ist dabei unerheblich“, empört sich Jana Oestreich von der Gesamtelternvertretung der Brahe-Gemeinschaftsschule. Ihre Tochter geht dort in die erste Klasse, wäre also selbst vom Umzug betroffen. „Das ist für mich dann keine Gemeinschaftsschule mehr“, sagt Oestreich und spricht damit aus, was viele andere Eltern auch denken. Dann hätten sie auch gleich eine traditionelle Grundschule wählen können.

Der Verdacht bei Jana Oestreich, deren Mann auch für die Linken in der BVV sitzt, ist: Hier soll eine politisch ungeliebte Schulart zerschlagen werden. Denn dass man in der Berliner CDU gegenüber dem Projekt Gemeinschaftsschule, einem Liebling von Rot-Rot-Grün, eher zurückhaltend ist, ist kein Geheimnis. Bis zuletzt wehrte sich die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus dagegen, die Gemeinschaftsschule als feste Schulform ins Landesschulgesetz schreiben zu lassen. Steckt hinter dem Aktionismus also eine politische Agenda? Das bestreitet Schulstadträtin Cornelia Flader. Die Pläne seien schon acht Jahre alt. Es sei „keine politische, sondern eine sachgerechte und wirtschaftliche Entscheidung“, diese Planung nicht „kurz vor der Ziellinie“ über den Haufen zu werfen. Und die Sophie-Brahe-Schule werde doch ausgebaut. „Grundlage aller Planung ist also die Stützung und Stärkung des Gemeinschaftsschulstandortes, und keine Zerschlagung“, so Flader.