In der Bahnhofstraße in Köpenick wird bis Anfang Juni gebaut. Für Auto- und Radfahrer gibt es Umleitungen.

Am Morgen haben Gleis- und Straßenbauarbeiten in Köpenick begonnen. Umleitung ist eingerichtet. Auch Straßenbahnen sind betroffen.

Verkehr Bauarbeiten in der Bahnhofstraße in Köpenick – lange Staus

Berlin. Am Montagmorgen haben auf der Bahnhofstraße in Köpenick Bauarbeiten begonnen, die zu erheblichen Einschränkungen für Autofahrer, aber auch Radfahrer und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs führen – und das für mehrere Monate. Angesetzt sind die Bauarbeiten bis zum 1. Juni. Schon am Montagmorgen, kurz nach Beginn der Bauarbeiten, hatte sich laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ein Stau auf der Umleitungsstraße gebildet; 40 Minuten mussten Autofahrer anstehen.

Die Bahnhofstraße ist für die Bauarbeiten in Richtung Mahlsdorfer Straße zwischen Friedrichshagener Straße und Seelenbinderstraße gesperrt. In Richtung Lindenstraße steht laut VIZ während der gesamten Bautätigkeit zwischen Seelenbinderstraße und Friedrichshagener Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auf der Umleitungsstrecke für die gesperrte Bahnhofstraße in #Köpenick hat sich ein #Stau geildet. Wartezeiten von bis zu 40 Min. müssen jetzt mit eingeplant werden. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 9, 2020

Hintergrund der Bauarbeiten ist, dass die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Gleise sowie die Fahrleitungen zwischen Seelenbinderstraße und Lindenstraße erneuern. Gleichzeitig sollen in diesem Bereich barrierefreie Haltestellen errichtet werden.

Bauarbeiten in Köpenick: Umleitungen für Auto- und Radfahrer

Die Bauarbeiten haben Umleitungen für Auto- und Radfahrer zur Folge, auch die Straßenbahnen fahren nicht wie gewohnt. Konkret soll der Autoverkehr während der gesamten Bauzeit über Friedrichshagener Straße, Salvador-Allende-Straße, Bellevuestraße und Seelenbinderstraße zurück zur Bahnhofstraße geführt werden. Radfahrer müssen in Richtung Mahlsdorfer Straße über Friedrichshagener Straße, Puchanstraße und Seelenbinderstraße fahren; in die Gegenrichtung über die Seelenbinderstraße, Hämmerlingstraße und Annenallee.

Die Puchanstraße ist während der Bauzeit nur in Fahrtrichtung Seelenbinderstraße sowie ausschließlich für den Anwohner-, Liefer- und Radverkehr sowie die Ersatzbusse befahrbar, die für die Straßenbahnen im Einsatz sind. Betroffen sind die Straßenbahn-Linien 60, 61, 62, 63 und 68, die nicht durch die Bahnhofstraße fahren können. Konkret nennt die BVG folgende Einschränkungen:

Ersatzbusse fahren für Straßenbahnen

Die Straßenbahnen der Linie 60 sind zwischen Haeckelstraße und Bahnhofstraße/Lindenstraße sowie Alt-Schmöckwitz unterwegs. Die Linien 61 und 63 fahren zwischen Karl-Ziegler-Straße und Freiheit bzw. Rathaus Köpenick und von dort weiter als Linie 62 zum Lienhardweg. Die Linie 62 ist zwischen Lienhardweg und Freiheit bzw. Rathaus Köpenick im Einsatz und fährt von dort weiter als Linien 61/63 zur Karl-Ziegler-Straße. Die Straßenbahnlinie 68 fällt aus und wird durch die Buslinien 60, X69, 164, 269, N69 und N90 ersetzt. Auch für die anderen Linien sollen zusätzlich Busse im Einsatz sein.