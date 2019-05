Das Kino CineStar in Alt-Treptow soll abgerissen werden. Auf der Fläche ist ein Hochhaus mit Hotel geplant.

Der Eigentümer will den Kinokomplex an der Elsenstraße abreißen. Eine Aussichtsplattform soll entstehen.

Stadtplanung Hotelhochhaus statt Kino am Treptower Park

Schön ist das blaue CineStar-Kino am Treptower Park wirklich nicht. Wie ein fremder Satellit liegt es an der vielbefahrenen Elsenstraße - gleich gegenüber dem Park Center. Dass der Grundstückseigentümer dem Kino das Licht ausschalten möchte, macht seit vergangenem Jahr die Runde. Er will abreißen, um auf der Fläche ein Büro-Hochhaus mit Hotel zu bauen. Das Projekt ging kürzlich durch das Baukollegium. Ein Bauantrag zum Grundstück Elsenstraße 115 liegt dem Bezirk allerdings nicht vor.