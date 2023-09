Diese Schulen demonstrieren für mehr Schulwegsicherheit

Berlin. Mehrere Berliner Schulen wollen am 21. und 22. September Tage der Schulwegsicherheit mit Demonstrationen veranstalten. Laut einer Einladung der Arbeitsgemeinschaft Verkehr will die Paul-Klee-Grundschule in Tempelhof zusammen mit Eltern und Schülern am Donnerstag vor dem Gebäude in der Konradinstraße 15-17 demonstrieren.

Die Protestaktion ist angemeldet und wird von der Polizei abgesichert. Autofahrer können in der Zeit von 7.30 bis 10 Uhr die Konradinstraße zwischen Alarich- und Wolframstraße nicht befahren. Das betrifft auch die Parkplätze auf dem Abschnitt. Fahrer werden gebeten, ihre Fahrzeuge für diesen Zeitraum woanders abzustellen.

Gefahrenstellen auf dem Schulweg sollen beseitigt werden

Die Unterstützer wollen mit der Aktion mehr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule erreichen. „Diese Demonstration ist eine Antwort auf die aktuellen Sicherheitsprobleme im Umfeld der Paul-Klee-Grundschule. Gefahrenstellen wie der Kreisverkehr am Attilaplatz, die Übergänge an der Alarichstraße und das morgendliche Gedränge von Fahrzeugen vor der Schule gefährden die Sicherheit der Kinder und deren Selbstständigkeit auf ihrem Schulweg. Diesen Zustand möchten wir nicht länger hinnehmen“, schreiben die Beteiligten in einer Ankündigung.

Laut einem Mitteilung der Tempelhofer Kiezblock-Initiative werde am Donnerstag auch vor der Maria-Montessori-Grundschule in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Tempelhof demonstriert. Eingeladen hatte neben der Initiative auch der Verein Changing Cities. In der Zeit von 7.30 bis 8.30 Uhr wird dafür der Straßenabschnitt zwischen Werder- und Friedrich-Franz-Straße gesperrt.

Weitere Schul-Aktionen am Freitag geplant

Laut der Webseite von Changing Cities beteiligen sich am Donnerstag auch die Evangelische Schule Berlin Friedrichshain (ESBF), 8 bis 13 Uhr, die Allegro Grundschule in Mitte, 6.45 bis 11 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr und die Dunant-Grundschule in Steglitz-Zehlendorf, 7.30 bis 9.30 Uhr, mit einem Tag der Schulwegsicherheit.

Weitere Aktionen sind am Freitag (22. September) geplant:

Ludwig-Cauer-Schule, Charlottenburg-Wilmersdorf, 7 bis 9 Uhr

Adam-Ries-Grundschule, Lichtenberg, 7 bis 8.30 Uhr

Kolumbus-Grundschule, Reinickendorf, 7 bis 10.15 Uhr

Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Steglitz-Zehlendorf, keine Uhrzeit angegeben

Clemens-Brentano-Grundschule, Steglitz-Zehlendorf, 14 bis 16 Uhr

Grundschule in der Plantagenstraße, Steglitz-Zehlendorf, 7.30 bis 8.15 Uhr

