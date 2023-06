Trauer um Grünen-Fraktionsvorsitzenden Rainer Penk

Penk war am Dienstag unerwartet gestorben. Aus diesem Grund findet die BVV an diesem Mittwoch nur in verkürzter Form statt.

Berlin. Rainer Penk, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Tempelhof-Schöneberg, ist tot. Der 58-Jährige war am Dienstag überraschend gestorben. Das teilt seine Fraktion auf ihrer Internetseite mit. „Morgens noch hat er sich um Wirtschafts- und Verkehrsthemen im Bezirk gekümmert – am späten Vormittag ist Rainer am 20.06.2023 plötzlich und völlig unerwartet gestorben. Ein großer Schock für uns alle“, heißt es dort.

Penk war seit mehr als 20 Jahren bei den Grünen aktiv, seit sieben Jahren war er Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der BVV Tempelhof-Schöneberg. Der freischaffende Tischlermeister sei aus der bezirklichen Arbeit nicht wegzudenken gewesen, schreiben seine Fraktionskollegen. „Er vertrat seine politischen Positionen klar, hatte dabei aber immer auch ein offenes Ohr für die Argumente des anderen und war bereit zu Kompromissen, wo dies der Sache nutzte.“

CDU veröffentlicht Beileidsbekunden

Auch von der CDU-Fraktion kam am Mittwoch eine Beileidsbekundung. So schreibt Patrick Liesener, Fraktionsvorsitzender der CDU, in seinem Newsletter: „Unsere Fraktion hat Rainer Penk stets als Bezirkspolitiker und aufrechten Streiter für die Sache erlebt, der mit Leidenschaft und Engagement für die Belange Tempelhof-Schönebergs und seiner Bürger eingetreten ist.“ In Gedanken sei man bei Penks Lebensgefährtin, seiner Schwester und seiner Mutter. „Ihnen gilt unser tiefes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme.“

Liesener schreibt auch, dass die für diesen Mittwochabend (17 Uhr) anberaumte Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im Rathaus Schöneberg nun ganz anders sein werde als geplant. Die Sitzung findet nur verkürzt statt. Behandelt werden sollen laut Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg nur die Einwohneranfragen. Die mündlichen Anfragen werden schriftlich beantwortet, die großen Anfragen werden vertagt. Die „Prioritäten der Fraktionen“ entfallen. Alle Wahlen werden offen durchgeführt.

Zu Beginn der Sitzung wollen Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne), BVV-Vorsteher Stefan Böltes (SPD) sowie Mitglieder der Grünen-Fraktion ein paar Worte zum Gedenken an Rainer Penk sagen.

