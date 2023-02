Paritätischer Verband: Baustart für neuen Hauptsitz

„Cubus 156“ entsteht am Tempelhofer Damm 156. Im Jahr 2024 will der Gesamtverband seine neuen Büros beziehen.

Berlin. Der Paritätische Gesamtverband Berlin zieht vom Bezirk Mitte nach Tempelhof. In dieser Woche haben die Arbeiten für den Neubau am Tempelhofer Damm 156 begonnen. Angelehnt an den Standort hat der Projektentwickler Project Real Estate AG sein Bauvorhaben „Cubus 156“ getauft. Im Jahr 2024 will der Bundesverband für Wohlfahrtspflege seinen neuen Sitz beziehen.

Im vergangenen Sommer kaufte der Paritätische Gesamtverband das sechsstöckige Gebäude, in dem seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen künftig auf 2600 Quadratmetern Fläche agieren werden. Das Haus wurde laut Projektentwickler in enger Abstimmung mit dem Verband geplant. Entstehen wird der neue, inklusive Arbeitsplatz auf einem Grundstück, auf dem sich zuvor Gewerbeflächen befanden.

11.000 Gruppen organisieren sich im Paritätischen Verband

„Der Tempelhofer Damm ist mit seinem vielfältigen und lebendigen Stadtleben ein idealer Standort für den Paritätischen Gesamtverband mit seinen zentralen gesellschaftlichen Anliegen, seiner Lebendigkeit und Kreativität“, erklärt Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands.

Unter dem Paritätischen Verband sind etwa 11.000 gemeinnützige Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen organisiert, die soziale Arbeit für andere oder als Selbsthilfe leisten. Getragen wird er von der Idee der Parität, das heißt der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten, sowie von den Prinzipien der Toleranz, Offenheit und Vielfalt.

