Kultur „klanginsel“ Filmfestival im Xenon Kino in Schöneberg

Berlin. Zehn halbstündige Konzertfilme hat das Künstlerduo um Silke Saalfrank und Frank Junker zu einem kleinen Filmfestival zusammengeführt. „klanginsel“ heißt das Festival, das am Sonnabend und Sonntag (15. und 16. Oktober) im Xenon Kino in der Kolonnenstraße 5 in Schöneberg zu erleben ist. Der Eintritt ist frei.

Im Zentrum jedes Films steht die Handpuppe „Harfenjule“, die durch die Schöneberger Straßenmusikantin Luise Nordmann inspiriert wurde. Harfenjule stellt Gestalter und Gestalterinnen von der Schöneberger Insel vor. Mal ist sie zu Gast in einem Kostümverleih, einer Galerie, einer Fahrradschmiede. Dort zu Besuch kommt sie mit Inhabern und Werkelnden über die Folgen der Corona-Pandemie und des ersten Lockdowns ins Gespräch. Entstanden sind die Filme also im Sommer und Herbst 2020.

In jedem der Filme sind außerdem Musiker zu hören und zu sehen, sodass eine Mischung aus Film und Konzert entsteht. Am Sonnabend gibt es zudem einen Liveact im Kino Xenon. Die irische Sängerin und Songwriterin Sonny Casey wird ein Konzert geben. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg fördert das Projekt.

„klanginsel“ Filmfestival, 15. und 16. Oktober, je 14 bis 19 Uhr, Xenon Kino, Kolonnenstraße 5, 10827 Berlin-Schöneberg, Eintritt frei, Anmeldungen per E-Mail an klanginsel@kulturbeat.de

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg finden Sie hier.