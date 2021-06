Das sind die Sieger des Green Buddy Awards 2020

Berlin. Das Warten sollte ein Ende haben. Nach dem die Verleihung des Green Buddy Awards 2020 zunächst auf November verschoben worden war und dann aufgrund der Pandemie doch gänzlich abgesagt werden musste, hat sich der Bezirk Tempelhof-Schöneberg nun für die digitale Verleihung des Umweltpreises entschieden. Das sind die Sieger des 10. Green Buddy Awards.

Verliehen wird der Preis, den Tempelhof-Schöneberg gemeinsam mit mehreren Kooperationspartner vergibt, in fünf Kategorien:

Sieger der Kategorie „Einzelhandel“ – verliehen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg – ist die Loveco GmbH:

Loveco führt drei Läden in Berlin mit ökologisch und fair produzierter Kleidung. Das besondere am Geschäftsmodell ist, dass ausschließlich vegane Bekleidung hergestellt wird. So etwas gibt es in Berlin noch nicht, befand die Jury und vergab den Preis an Loveco für ihren nachhaltigen Weg Mode zu produzieren.

Sieger der Kategorie „Abfallvermeidung / Reduce, Reuse und Recycle“ – verliehen von der Berliner Stadtreinigung (BSR) – geht an die Leaf Labs GmbH:

„Eine digitale, kontaktlose und nachhaltige Lösung, um smarte Kassenbons auszustellen“, schreibt der Bezirk in seiner Erläuterung. Leaf Labs ersetzt Papierbelege durch digitale Kassenbons. So würden große Mengen des täglich verbrauchten Papiers und deren Entsorgung eingespart werden. Weniger Papier bedeutet weniger Bäume, die dafür gefällt werden müssen.

Sieger der Kategorie „Smart Cities Lösungen“ – verliehen von Berlin Partner und IBB – geht an die SunCrafter GmbH:

SunCrafter entwickelt solarbetriebene, modulare Energie- und Ladestationen für Smart City Applikationen und eine nachhaltigere Mikromobilität. So kann die Qualität bei der Nutzung von Sharing Anbietern im Bereich Elektromobilität verbessert werden. „Das Konzept ist zukunftsträchtig und kann auch auf andere Bereiche (z.B. Mikro E-Mobility) übertragen werden“, so das Urteil der Jury.

Sieger der Kategorie „Umweltschonende Produktion und produktionsnahe Dienstleistungen und Handwerksbetriebe“ – verliehen vom Bezirk – ist die KGO sports GmbH:

Ob Fitness, Klettern oder Yoga: Die KGO sports GmbH produziert nachhaltiges Sportequipment, ausgezeichnet durch nachhaltige Materialien, eine umweltfreundliche Produktion, hohe soziale Standards und die Hochwertigkeit der Produkte. Gefertigt werden die Sportgeräte in einer kleinen Manufaktur in Tempelhof. Dabei wird darauf geachtet, Natur und Klima so gut es geht zu schonen. Das fängt schon beim Produktdesign an und setzt sich bei der Herstellung fort. Die Frage, was mit den Produkten nach der Nutzung als Sportgerät passiert, beantwortet das Unternehmen mit seinen Materialien: Die langlebigen Produkte bestehen vor allem aus Holz.

Sieger des Young Green Buddy Award geht an „Second-Hand Mobility“ – Projektwerkstatt an der Technischen Universität (TU):

Im Rahmen der Projektwerkstatt „Second-Hand Mobility“ widmen sich Studenten der TU Fahrzeugen mit veralteter Technologie und bauen diese um. Bei der Ende 2019 gegründeten Werkstatt stand der Umbau eines alten Motorrads auf Elektroantrieb im Mittelpunkt. Wiederverwertbarkeit soll anhand alltäglicher Gebrauchsgegenstände demonstriert werden.

Jeder Sieger aus den fünf Kategorien wird mit einem Preisgeld von 2000 Euro ausgezeichnet. Bereits zum zehnten Mal wurden junge Menschen bis 27 Jahre beziehungsweise Unternehmen aus Berlin gesucht, für die Umwelt- und Klimaschutz selbstverständlich sind, die nachhaltige Lösungen gesucht und gefunden haben. Mit dem Umweltpreis sollen ökologische Unternehmensansätze gefördert werden. Jedes Jahr gehen zwei Preise ausschließlich an Unternehmen aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Im Herbst 2021 beginnt die Bewerbungsphase für den 11. Green Buddy Award.