Jugendzentrum Potse soll am 19. Mai geräumt werden

Berlin. Das Jugendzentrum Potse in Berlin-Schöneberg soll am 19. Mai geräumt werden. Diesen Termin habe man nun erhalten, teilte ein Sprecher des selbstverwalteten Projekts am Sonntag mit. Der Erhalt alternativer Jugendkultur werde kompromisslosem Profitstreben untergeordnet, hieß es in einer Mitteilung. "Wir halten weiterhin an unserer Forderung fest, die Potse erst zu verlassen, wenn uns und dem Drugstore adäquate Ersatzräumlichkeiten geboten werden."

Das Landgericht hatte im vergangenen Sommer entschieden, dass das Projekt die besetzten Räume verlassen müsse. In der Potse und in der Kneipe Drugstore fanden regelmäßig Punkkonzerte statt. Ein neuer Eigentümer des Hauses hatte dem langjährigen Jugendclub gekündigt. Immer wieder demonstrierten junge Menschen für den Erhalt der Potse, zeitweise gab es auch Besetzungen anderer Räume.