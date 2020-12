Alte Mälzerei: Von der „heißen Sau“ und neuen Ideen

Berlin. Bis zum fertigen Wohnquartier, dem „Lichtenrader Revier“, wird es noch einige Jahre dauern. Mit der Alten Mälzerei als neuem Kulturstandort steht Lichtenrade aber schon kurz vor der Fertigstellung seines neuen Herzstücks. Mit der Zielvorgabe, einen Ort für Kultur und Kreativität zu schaffen, hat der Geschäftsführer der UTB Projektmanagement GmbH, Thomas Bestgen, die Alte Mälzerei an der Steinstraße komplett umbauen lassen. „Es war der Wunsch vieler Lichtenrader“, sagt Bestgen.

Für Besucher ist sie bereits zugänglich. Etwa um zum Reha-Sport zu gehen oder für die Mitarbeiter des Planungsbüros im vierten Stock. Auf einigen Etagen laufen aber noch immer Bauarbeiten. In den nächsten Wochen soll der Umbau abgeschlossen sein. Dann ziehen auch Bibliothek und Volkshochschule in ihre neuen Räume. Angepeilt war die Eröffnung eigentlich vor einem Jahr.

Noch immer zeugen die beiden Schornsteinschlote oben auf dem Dach der Malzfabrik vom Einzug der Industrialisierung in Lichtenrade Ende des 19. Jahrhunderts. Die Schlossbrauerei Schöneberg ließ in dem Backsteinbau einst Gerste zu Malz verarbeiten. Die Produktion wurde aber schon vor Jahrzehnten eingestellt. Abgesehen von kurzen Zwischennutzungen stand die 1898 gebaute Mälzerei seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges leer.

2015 kaufte Thomas Bestgen das Gebäude und einige umliegende Grundstücke. Der Umbau war wegen des Denkmalschutzes zum Teil kniffelig. Der Industriebau befand sich damals noch nahezu im Originalzustand, samt der historischen Technik wie der „heißen Sau“. Über das Röhrensystem wurde die in Öfen produzierte heiße Luft in obere Etagen geleitet, damit das Malz durchtrocknen konnte.

Alte Mälzerei Lichtenrade: Die Zeit stand still

„Was uns begeisterte, war der gute Zustand und die Technik des Hauses“, sagt Thomas Bestgen. „Was daraus werden konnte, war am Anfang allerdings nicht klar.“ Als Bestgen und sein Team die Mälzerei das erste Mal besuchten, schien vieles so, als hätten die Arbeiter die Mälzerei erst kürzlich verlassen. „Die Zeit war scheinbar stehengeblieben“, sagt Bestgen. „Vom alten Putzlappen bis hin zu Notizen an den Stahlträgern sind wir auf verschiedenste Relikte gestoßen.“

Der sogenannte Getreidepaternoster beförderte einst das Getreide in die oberen Etagen. Heute schmücken Teile davon die Flure der Alten Mälzerei.

Foto: Sergej Glanze / Foto Funke Services

Vereinzelt – und das ist das Besondere – sind diese immer noch zu finden. Hier die alte Getreidespinne, dort Teile des alten Getreidepaternosters, mit dem Getreide mittels kleiner Schäufelchen von unten nach oben transportiert werden konnte. Original Holz- und Stahlbalken geben der Mälzerei auch weiterhin ihre Stabilität und zeugen von der langen Geschichte des Hauses. Für Besucher nicht sichtbar, aber vom Denkmalschutz verlangt, sind zwei von fünf erhaltenen Öfen im Keller. Wiederfinden wird man außerdem die schon erwähnte „heiße Sau“.

Um die Mälzerei nutzbar zu machen, musste sie vollkommen umgebaut werden. Und so ziemlich jeder Schritt musste mit der bezirklichen Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. „Wir hatten ein Haus mit vier Etagen vorgefunden. Die Deckenhöhe lag aber meist nur bei 1,40 Meter“, so Thomas Bestgen. In vielen Bereichen war es nicht vorgesehen, dass sich Menschen dort überhaupt aufhalten. Erst durch den Umbau wurden Räume neu abgetrennt und die Deckenhöhe angepasst. Ein Fahrstuhl bringt Besucher und Mieter nun bequem in die gewünschte Etage. Das historische Treppenhaus dient als Rettungsweg. In Teilen haben Restauratoren dort die alte Wandfarbe wieder zum Vorschein gebracht.

Alte Mälzerei Lichtenrade: Kaum Licht, dafür Falken unterm Dach

Schwierig seien auch die gegebenen Lichtverhältnisse gewesen, so der UTB-Chef. Aus einem Haus, in das so wenig Tageslicht wie möglich eindringen sollte, musste eines werden, in dem Menschen arbeiten können. „Das gesamte Gebäude hat nur sieben Prozent Fensteranteil“, sagt Bestgen. Eine Faustformel sagt, dass etwa 20 bis 25 Prozent der Raumfläche Fensterfront sein sollten, um einen Raum angemessen mit Tageslicht zu versorgen. Das Problem des geringen Lichteinfalls hat man durch ein an der Ostseite entlangführendes Lichtband gelöst. Die vertikale Fensterfront verläuft über die gesamte Giebelseite.

Noch wird in der Alten Mälzerei gebaut. Hier in der obersten Etage zieht das Jugendmuseum ein.

Foto: Sergej Glanze / Foto Funke Services

Achten musste man auch auf die unterm Dach brütenden Turmfalken. Und es gelang: Gleich mehrere Greifvogelpaare haben sich bis heute nicht von den Bauarbeiten stören lassen und auch in diesem Jahr Junge groß gezogen. Unterm Dach – für Besucher nicht begehbar – hat man nicht nur einen Blick auf die imposanten Schornsteine, sondern hört auch die Falken leise fiepen.

Alte Mälzerei Lichtenrade: Neue Stadtteilbibliothek noch im Bau

Während im vierten Stock die schäferwenningerprojekt GmbH und in der Etage darunter das Zentrum für Gesundheitssport bereits eingezogen sind, herrscht auf anderen noch Baustellenbetrieb. Besonders im Erdgeschoss, in denen früher Gerste während des Mälzens zum Keimen gebracht wurde, werkeln Arbeiter noch an der Stahlkonstruktion für eine Galerie- und Leseebene. Hier wird die Stadtteilbibliothek Edith Stein einziehen, die sich zurzeit noch in der Briesingstraße in Lichtenrade befindet.

Die Getreidespinne wurde beim Umbau der Alten Mälzerei integriert. Früher wurde das Getreide über die fangarmartigen Röhren auf die Etagen verteilt.

Foto: Sergej Glanze / Foto Funke Services

Mit etwa 60 Prozent der Gesamtfläche zählt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg zu den größten Mietern in der Alten Mälzerei. Neben der Bibliothek werden auch Standorte für Volkshochschule (VHS) und Musikschule in der Alten Mälzerei entstehen. Diese sind im zweiten Obergeschoss zu finden. Laut Kulturstadtrat Matthias Steuckardt (CDU) ist mit Blick auf die Corona-Pandemie noch nicht klar, wann die Einrichtungen in Gänze zur Verfügung stehen werden. „Denkbar ist ein Probebetrieb der VHS im Dezember. Bis Februar könnte die Bibliothek umgezogen sein“, so Steuckardt. Eine große Eröffnungsfeier müsse ebenfalls noch warten.

Alte Mälzerei Lichtenrade: Jugendmuseum zum Thema Ernährung

Ganz oben, in der fünften Etage, wird das Kindermuseum mit dem Schwerpunkt Ernährung einziehen. Die Lehrküche im ersten Obergeschoss lehnt sich thematisch an das Kindermuseum an und beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Ernährung und Lebensmittel. Der sogenannte Allmenderaum, ein Gemeinschaftsraum, im Erdgeschoss soll nach Ende der Corona-Beschränkungen als Ort für verschiedenste Veranstaltungsformen genutzt werden: Lesungen, kleine Konzerte, Konferenzen, aber auch private Feiern.

Thomas Bestgens Pläne enden aber nicht beim Ausbau der historischen Mälzerei. Bis 2024 soll um das neue Herzstück herum das Wohnquartier „Lichtenrader Revier“ fertig sein. Entstehen soll Wohnraum für Senioren, Singles und Familien, eine Kita sowie Freizeitangebote wie Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze, ein Jugendzentrum und sogar ein Schwimmbad. Vier Neubauten werden um die Mälzerei herum platziert.

Im Zuge dessen soll auch das Landhaus Lichtenrade reaktiviert werden. Das Restaurant ist für viele Lichtenrader über die Jahre eine Institution geworden. Der inzwischen geschlossene Rewe-Supermarkt vor der Mälzerei soll mit als erster neu gebaut werden. Laut Bestgen soll der Abriss des alten Supermarktgebäudes Anfang des Jahres stattfinden.