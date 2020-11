Corona in Berlin: Tempelhof-Schöneberg soll Taskforce für Schulen einrichten

Berlin. Die Schulen im Bezirk sollen bei allen pandemiebezogenen Herausforderungen ein extra Gremium zur Seite gestellt bekommen, um sich besser vernetzen und austauschen zu können. Auf Initiative der Fraktion der Grünen hat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg deshalb mehrheitlich beschlossen, eine bezirkliche Taskforce einzurichten . Das Bezirksamt soll diese nun einrichten.

Ähnlich wie bereits der Bezirk Steglitz-Zehlendorf beschlossen hatte, soll sich dieses Gremium aus bereits bestehenden Ausschüssen zusammensetzen. Die Grünen schlagen vor, dass sich Vertreter des Schul-, Lehrer-, Schüler- und Elternbeirats sowie des Schul- und Gesundheitsamts und der Schulaufsicht zu einem regelmäßigen Austausch zusammenfinden, um über alle anfallenden Probleme und mögliche Lösungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu sprechen. Aufgabenbereiche, so schreibt die Grünen-Fraktion in ihrem Antrag, könnten unter anderem Schulhygienepläne, Pausengestaltung, Mittagessen, Abschlussfeiern, Einschulungen, Unterrichtsorganisation, Wegeführungen, aber auch Ausarbeitung von Kommunikationswegen und die Organisation des Distanzunterrichts sein.

Ziel sei es laut Martina Zander-Rade, schulpolitische Sprecherin der Grünen, dass alle bezirklichen Schulen auf demselben Wissensstand sind und von den Erfahrungen der anderen profitieren können. „Manche Schulen haben supertolle Ideen und sollen das weitererzählen“, so Zander-Rade. So würden derzeit besonders viele Schulen an digitalen Unterrichtslösungen scheitern, weil sie keinen Breitbandanschluss besäßen. „Es gibt aber Schulen, die sich selbst Programme geschrieben haben, um besser auf digitalem Weg miteinander arbeiten zu können“, sagt Zander-Rade. Insgesamt sei mehr Austausch und Transparenz nötig, um die Pandemie-Situation zu bewältigen. Tagen könnte die Taskforce über eine Videoschalte.