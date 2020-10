Startschuss für Neubau der Gustav-Heinemann-Schule

Viele Jahre konnte die neue sechszügige Oberschule in Marienfelde nicht realisiert werden. Am Freitag wurde nun der Grundstein gelegt.

Berlin. Viele Jahre haben Schüler und Lehrer in einem Provisorium verbracht. 1991 war der Ersatzbau der Gustav-Heinemann-Oberschule in Holzmodulbauweise in der Waldsassener Straße bezogen worden. Aufgrund des verbauten Asbests musste die frühere Gustav-Heinemann-Oberschule im Tirschenreuther Ring abgerissen werden. Als Übergangslösung für fünf Jahre geplant, wartete man bis heute auf den versprochenen Neubau. Mit der Grundsteinlegung am Freitag ist man diesem einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Zum Schuljahr 2023/24 soll das erste Mal in der neuen, gut 46,25 Millionen teuren, sechsstufigen Integrierten Sekundarschule (ISS) mit gymnasialer Oberstufe sowie 5. und 6. Klasse unterrichtet werden.