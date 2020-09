Autofreier Tag in Berlin: Niedstraße wird zur Spielstraße

Acht Berliner Bezirke richten am autofreien Tag am 22. September temporäre Spielstraßen ein.

Die Niedstraße in Friedenau wird am internationalen autofreien Tag am 22. September zu einer Abenteuerzone. Der Abschnitt zwischen Lauter- und Hauptstraße wird von 14 bis 18 Uhr für Fahrzeuge abgesperrt und eine temporäre Spielstraße eingerichtet. Kiezlotsen betreuen den Bereich und stellen Absperrungen auf. Kinder, Familien und Anwohner können den zusätzlichen Freiraum für sich nutzen. Die Sperrung der Spielstraße organisiert hat die Fraktion der Grünen in Tempelhof-Schöneberg. Sie beteiligt sich mit dem „Fest der Spiel- und Nachbarschaftsstraßen“ an dem autofreien Tag. Berlinweit werden 25 Spielstraßen eingerichtet.