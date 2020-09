Hygieneplan für saubere Schulen – auch nach der Pandemie

Toiletten und Fußböden müssen in Schulen laut des „Hygieneplans Corona“ zwei Mal am Tag gesäubert werden.

Der Hygieneplan verbessert die Situation zum Teil. Eine regelmäßige Grundreinigung gibt es aber noch immer nicht an allen Schulen.

Die bezirklichen Schulen in Tempelhof-Schöneberg sind noch immer nicht so sauber, wie sich das Schüler, Eltern und Bezirkspolitiker wünschen. Der coronabedingte Musterhygieneplan für Berlins Schulen hätte zwar einige Verbesserungen gebracht, sagt Martina Zander-Rade, schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion der BVV. Dennoch sieht sie weiterhin Missstände. Die meist in den Ferien stattfindende Grundreinigung etwa bekommen nur bestimmte Schulen – und auch nur auf Antrag.