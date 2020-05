Erste Spielstraße in Schöneberg als Demo angemeldet

So wünschen sich das manche für ihre Nachbarschaft: Das Foto entstand in der Bänschstraße in Kreuzberg. Der Bezirk hat etliche Straßen zu Spielstraßen auf Zeit erklärt.

Zum Spielen und Austauschen wird am Sonntagnachmittag auf Anwohnerinitiative die Frankenstraße in Schöneberg gesperrt.

Am Sonntag soll in Schöneberg erstmalig eine Spielstraße eingerichtet werden. Auf Initiative der Anwohner und der Grünen Tempelhof-Schöneberg wird ein Abschnitt der Frankenstraße in der Zeit von 14 bis 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Um den kurzzeitigen Freiraum zu ermöglichen, mussten die Initiatoren kreativ werden und haben für den Bereich eine Demo angemeldet. Sofern das Bezirksamt die Genehmigung erteilt, will der Verein Life am 4. Juli die Brünnhildestraße als Spielstraße testen. Im Gespräch ist auch die Steinmetzstraße.