Fahrrad-Netzwerk kritisiert Bezirksstadträtin

Vielen geht der Radwegbau in Tempelhof-Schöneberg nicht schnell genug. Ein populäres Beispiel, der geplante Radfahrer-Schutzstreifen am Tempelhofer Damm, wird seit Jahren von Bürgern gefordert – und wurde auch zugesagt. Nur voran geht es seither kaum. Das Netzwerk „Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg“ hat das Bezirksamt dafür nun scharf kritisiert. Es sei „unambitioniert und mutlos“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in Bezug auf die sogenannten Pop-up-Radwege finden die Radaktivisten Anlass zur Kritik. Schnell geht der Blick in den Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg, wo innerhalb von wenigen Wochen die meisten Kilometer der temporären Radspuren in Berlin entstanden sind.

Vor mehreren Jahren hat das Netzwerk „Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg“ den geschützten Radweg am Tempelhofer Damm schon gefordert. Daraus gründete sich 2017 die Bürgerinitiative. In dem besonders gefährlichen Bereich zwischen Ullsteinstraße und Alt-Tempelhof rauschen die Autofahrer häufig zügig an den Fahrradfahrern vorbei, die derzeit auf der Straße zwischen den parkenden und fahrenden Autos unterwegs sein müssen. Das Netzwerk fordert nun, wenn der Radweg weiter auf sich warten lässt, dort eine Pop-up-Bikelane (temporäre Radspur) einzurichten.

Fahrrad-Netzwerk: Bezirksamt sei „unambitioniert und mutlos“

Die Radaktivisten aus dem Netzwerk gehen mit Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne), die für den Bereich Straßen und Grünflächen, zuständig ist, hart ins Gericht: „Wir bekommen immer mehr den Eindruck, dass das Bezirksamt unambitioniert und mutlos ist“, sagt Beate Mücke vom Netzwerk. Und die Mitglieder stellen die Frage: „Blockiert die grüne Stadträtin die Verkehrswende?“

Stadträtin Heiß weist die Vorwürfe zurück. Man habe dem Berliner Senat, der über das Vorhaben entscheide, stets signalisiert, dass der Radweg am Tempelhofer Damm prioritär sei, so Heiß. Sie rechne im Juni mit der verkehrsrechtlichen Anordnung, sodass im Anschluss der Auftrag zur Umsetzung vergeben werden kann. Angelegt wird der Radweg in diesem Jahr aber höchstwahrscheinlich nicht mehr. Eine Umsetzung war zunächst für diesen Sommer angekündigt.

Stadträtin Heiß: Bezirk ist nicht mit Friedrichshain-Kreuzberg vergleichbar

Man könne die Bedingungen in der Bezirksverwaltung von Friedrichshain-Kreuzberg nicht mit der in Tempelhof-Schöneberg vergleichen, sagt Heiß. In ihrer Verwaltung sei keine der Stellen der Radverkehrsplaner überhaupt besetzt. Der Fachbereichsleiter sowie ein Gruppenleiter betreuten alle Bauprojekte allein, erklärt Heiß. Sieben Ausschreibungsverfahren habe der Bezirk bereits durchgeführt, um die Stellen zu besetzen. „Ich finde es unrealistisch zu glauben, ohne Personal wäre eine vergleichbare Leistung möglich“, so die Stadträtin. Mit mutlos oder unambitioniert habe das alles nichts zu tun.

Deshalb seien auch die vorgeschlagenen temporären Radspuren nicht so schnell umzusetzen, wie das Friedrichshain-Kreuzberg vormacht. Der Bezirk habe vor mehr als sechs Wochen bereits seine Vorschläge beim Senat unterbreitet: Die Streckenabschnitte am Sachsendamm und Schöneberger Straße sowie die Kreuzung am Innsbrucker Platz. Diese Routen stünden seit Jahren beim Bezirk und der Bezirksverordneten auf der Agenda, hieß es aus dem Bezirksamt. Da es sich um Hauptverkehrsstraßen handele, müsse die Senatsverwaltung darüber entscheiden. Während SPD und Grüne die temporären Radspuren begrüßten, hatte die CDU-Fraktion diese grundsätzlich abgelehnt.

SPD-Fraktion erhöht Druck auf Radweg-Ausbau

Im Netzwerk „Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg“ betrachte man die Entwicklungen der vergangenen Jahre beim Radwegbau als „mager“. Und das trotz des Berliner Mobilitätsgesetzes, das die Infrastruktur der Hauptstadt unter anderem im Sinne der Fahrradfahrer verbessern soll.

Auch die SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg hat kürzlich in einer Pressemitteilung noch einmal Druck gemacht. „Die SPD-Fraktion fordert die grüne Bezirksstadträtin Christiane Heiß auf, endlich den Ausbau des Radwegenetzes im Bezirk voranzubringen“, heißt es darin. Im Blick haben die Sozialdemokraten vor allem die Grunewald- und Boelckestraße sowie die Marienfelder Allee.

Christoph Götz-Geene, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, wird deutlich: „Es ist uns unbegreiflich, dass die grüne Stadträtin auch unter den vereinfachten Bedingungen keine Projekte umsetzt, während andere Bezirke teils täglich neue Radspuren einweihen. Die gesamte Amtszeit von Frau Heiß war hinsichtlich der Ziele der Verkehrswende ein kompletter Ausfall.“